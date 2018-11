Charo López: "En Salamanca fui una alumna muy feliz"

La actriz comenzó la carrera en la Universidad de Salamanca, estudió los dos primeros años de Filología Románica, pero tras casarse en el año 1965 trasladó su expediente y finalizó la licenciatura en Madrid. Intérprete de emblemáticos títulos como 'Los gozos y las sombras' y 'Fortunata y Jacinta' para televisión; el monólogo teatral 'Tengamos el sexo en paz'; y en cine 'La colmena' y 'Epílogo', cuenta con un amplio palmarés de premios. Destaca con cariño la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Goya como mejor actriz de reparto por su papel en la película 'Secretos del corazón'. En la actualidad recita poemas de la mística Santa Teresa de Jesús y prepara los ensayos de la obra 'Divinas palabras' de Valle-Inclán.

–¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la mente de sus años universitarios en Salamanca?

–Me vienen muchos. Infinidad. Tengo el recuerdo de ir por la mañana bien temprano a la facultad, reencontrarme con mis compañeros, y hablar sobre lo que nos iba a deparar el día. Cada jornada era una aventura de conocimiento y saber. Disfrutaba mucho con las clases. Estaba atenta, y tomaba apuntes con una escritura rápida. Con tantas clases se cogía soltura, pero esa facilidad con los años la he perdido (risas). Pasaba muchas horas en la facultad, y también en los bares cercanos, pero todo estaba muy relacionado con el estudio. En Salamanca sólo hice los dos primeros cursos de la carrera, pero para mí fue la vida. Aprendí mucho no sólo referente a la materia que impartían los profesores en sus clases, también una conducta y unos principios. Fui una alumna muy feliz, y me abrió el camino para mis posteriores estudios.

–¿Buena estudiante?

–Tuve un expediente irregular. Tan pronto tenía un sobresaliente como que sacaba un suspenso. A veces por falta de estudio pero otras una no se explica por qué ocurre. Suspendí en una ocasión la asignatura de francés, pienso que estando bien preparada, ya que había estado cuatro meses estudiando en Francia. Mi expediente académico fue irregular como la vida de un actor, que a lo largo de su carrera se encuentra con muchos altos y bajos.

–¿Qué profesores destacaría?

–Me dieron clase maestros de la talla de Miguel Artola, Fernando Lázaro Carreter, César Real de la Riba? Eran catedráticos con mucho peso intelectual. Me tocó sin duda el mejor profesorado que había en España en ese momento. Tengo que reconocer que, de todos ellos, tenía fascinación por Artola. La carrera de Filología siempre me pareció una materia apasionante. El estudiar el origen y desarrollo de las palabras me resulta precioso. De hecho tuve en mente ser profesora, e incluso durante una temporada di algunas clases, pero al casarme con un hombre relacionado con el mundo del cine mi vida cambio de rumbo. Soy una gran defensora del buen uso de las palabras, el español es un idioma muy rico, y me fijo mucho en quien las utiliza bien y tiene un vocabulario fluido. Lamentablemente no son muchos. Me da pena porque se ha producido un deterioro enorme del uso de nuestra lengua.



