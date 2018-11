Nacho Vegas este sábado en Salamanca: "Siempre me pongo nervioso antes de cada concierto"

Nacho Vegas está de vuelta con la gira "Violética", que le trae este sábado al Juan del Enzina (21.00 horas) con su banda habitual.



– "Violética" es muy extenso, con 18 temas, alguno de ellos controvertido. ¿Cómo se traslada al directo junto a canciones anteriores que solicita el público?

–A mí me gusta que las giras estén bastante abiertas y se vayan rodando, una vez que compruebas cómo funciona el repertorio nuevo. Siempre dejo el repertorio bastante abierto, pero junto con "Violética" hay canciones de casi todos los álbumes. Ponemos en contraste el repertorio nuevo junto a canciones antiguas que actualizamos al reinterpretarlas años después.



–¿Salir de gira es una mezcla de excitación y agobio?

–Es una mezcla de muchas sensaciones. Siempre me pongo nervioso antes de cada concierto. Y al principio de la gira, cuando aún no sabes cómo va a recibir el público las canciones nuevas, también hay una especie de incertidumbre. Esa sensación de peligro siempre está ahí porque influyen muchos factores para que los conciertos sean imperfectos. Pero cuando consigues que manden las canciones y notamos que nosotros estamos al servicio de ellas, es el momento más especial de todo el proceso de componer, grabar y presentar las canciones en directo. Y si siento que interpreto una canción que me pide mucho el público de forma mecánica, la dejo descansar.



–En el disco hay canciones a dos, como "La última atrocidad", en la que participa Cristina Martínez, de El Columpio Asesino.

–No sonará en Salamanca... Quería que Abraham Boba hiciera de Cristina (risas), aunque todavía no lo he conseguido. Es una de esas canciones que echo de menos cuando no podemos tocarla.



–Se considera mejor letrista que músico. ¿Escribir canciones es como picar piedra?

–Las canciones se cocinan muy a fuego lento. Hay un momento en el que salta una chispa —un verso, una melodía— y ves que de ahí puede surgir una canción. Te pones a trabajar y es un momento bastante mágico, pero soy muy de corregir y darle vueltas a las letras hasta que la canción te dice que está acabada. A veces tardo meses en acabar una canción; otras surgen más rápidas, pero es verdad que le doy una importancia especial a las letras. No tengo el don de hacer melodías muy perfectas y prefiero que la melodía esté al servicio de la letra y no al revés. Me gusta que la melodía se deje retorcer por la letra y por eso me gustan mucho las canciones-río. La melodía también es importante para mí y al final hay una conjunción de armonía, ritmo y letra. Forman parte de un todo que cobra vida cuando lo interpretas en directo. Y con todas las aportaciones de los músicos de la banda, las canciones tienen muchos matices. Me considero un cantante limitado y un músico limitado, pero dentro de esos límites se puede encontrar todo un universo.



–Podría actuar con su guitarra y poco más, pero se rodea de una gran banda.

–Creo que hacer música implica ser generoso; también por parte de todos mis compañeros. Es un trabajo de colaboración. A pesar de que esté mi nombre en la portada, en todo el proceso de creación del disco hay aportaciones de todos los músicos. En este trabajo las relaciones afectivas son importantes. Pasamos mucho tiempo juntos de gira y en la carretera. Hay grupos que se rompen porque se llevan mal. Nosotros somos muy amigos, nos queremos mucho y eso hace que las cosas sean fáciles.



–¿Sale ahora con Andrea Levy, del PP?

–He visto publicadas cosas falsas... Tenemos una buena relación, a pesar de que ideológicamente nos separan cosas. Si tienes amigos muy diferentes, tienes más amplitud de miras.





