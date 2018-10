Qué hacer en Salamanca este miércoles

Concierto de Dios Salve a la Reina 'Tributo a Queen'

[21:30 h / Multiusos Sánchez Paraíso]

Dios Salve a la Reina revive la magia de 'Queen'.

La banda interpreta las canciones del grupo desde sus comienzos en 1973. El público podrá disfrutar de éxitos insuperables como 'Bohemian Rhapsody', 'Love of my Life', 'We are the Champions', 'We will Rock You' y muchos más.

El Mariquelo protagoniza un recital previo a su ascensión a la Catedral

[10:30 h / Patio de Escuelas]

Subida de El Mariquelo a la Catedral

[11:30 h / La Catedral]

El Mariquelo realizará la subida a la Catedral a favor de la asociación de Esclerosis Múltiple.

Tertulia 'Unamuno y Bilbao'

[18:00 h / Casa de las Conchas]

Proyección de Rosalie Blum

[19:00 h / Plaza Mayor]

Camille Jourdy, ilustradora e historietista francesa premiada en el Festival de Angulema de 2010, creó a su misterioso personaje Rosalie Blum, en un primer álbum traducido como ´Una sensación conocida´ (2007), al que siguieron otros dos. Rosalie es una mujer madura y misteriosa que ha decidido permanecer sola, y esa decisión sigue siendo difícil de entender en la sociedad contemporánea.

Ciclo de cine documental 'Eugenio'

[20:00 h / Teatro Juan del Enzina]

Ruta del Bibliobús

La ruta recorrerá las localidades de : Calvarrasa de Arriba, Valdecarros, Navales (colegio y plaza), Villares de Yeltes, Yecla de Yeltes, Guadramiro, Peralejos de Abajo, Golpejas, Pitiegua, Gomecello, Rágama, Paradinas de San Juan, Villar de Gallimazo.

Antología poética de Luis Natera

[20:00 h / Sala de la Palabra del Teatro Liceo]

Fiesta de Halloween en El Sahugo

[18:00 h / Bar de El Sahugo]

Habrá un concurso de disfraces infantil, seguido de un taller de manualidades donde los más pequeños demostrarán sus destrezas con la temática más terrorífica. Más tarde están programados juegos tradicionales donde se lo pasarán de miedo. Además, por un día los más pequeños serán minichefs en el taller de cocina especial para Halloween. Después de tanta actividad, toca reponer fuerzas con una merienda especial y terminará la jornada realizando un truco o trato por las calles del pueblo.

Fiesta de Halloween en Aldeatejada

[17:00 h / Frontón Multiusos]

En esta fecha tan señalada los más pequeños de la localidad contarán con varias actividades como un Taller de Pintacaras, el tradicional ´Truco o Trato´ y una chocolatada con churros. Más información aquí.

Fiesta de Halloween en Valdelosa

[17:30 h / Ayuntamiento de Valdelosa]

Los vecinos de la localidad podrán disfrutar de historias de miedo, juegos y una merienda en este día tan terrorífico.

Fiesta de Halloween en Rollán

[18:00 h / Centro Social]

Este miércoles los vecinos de Rollán realizarán el famoso ´Truco o Trato´ y del taller de Globoflexia, sin olvidarse de ponerse el disfraz más horripilante.

Fiesta de Halloween en Nuevo Naharros

[18:30 h/ Plaza Mayor]

Los vecinos se darán cita para mostrar sus disfraces y podrán disfrutar de un dulce convite en el que degustarán un chocolate con churros.

Fiesta de Halloween en Terradillos

[17:30 h / Pabellón Municipal]

Se realizará una fiesta de disfraces para los más pequeños y más tarde se darán cita adultos y niños para continuar disfrutando de la fiesta.

Exposición de Cristina Toledo 'Una historia victoriana'

[Martes a viernes 12:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h /Sábados, domingos y festivos 12:00 h a 15.00 h y de 17:00 h a 21:00 h /Lunes cerrado (excepto festivos) / DA2]





La 'historia victoriana' de Cristina Toledo -ganadora del 'XXII Certamen Jóvenes Pintores' de la Fundación GACETA-, refleja la obra de la joven canaria donde se basa en imágenes de la época victoriana localizadas a través de internet. Toledo las transforma en pinturas monocolor para reflejar una etapa puritana donde sobresale la incógnita, pero también el dolor y el sufrimiento. Más información aquí

ESTRENOS DE CINE

El Cascanueces y los cuatro reinos



Fantasía. Estados Unidos. 2018. Dir: Lasse Hallström. Int: Ellie Bamber, Helen Mirren, Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew Macfadyen, Morgan Freeman.

Todo lo que quiere Clara es una llave única que abre una caja que contiene un regalo de valor incalculable que perteneció a su difunta madre. Un hilo dorado, que le ofrecen en la fiesta anual del padrino Drosselmeyer , le conduce a la codiciada llave y no tarda en desaparecer en un extraño y misterioso mundo paralelo. Allí es donde Clara encuentra a un soldado llamado Phillip, a una pandilla de ratones y a los regentes que presiden tres Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip deben desafiar al terrible Cuarto Reino donde vive la tirana Madre Ginger, para recuperar la llave y, con suerte, reinstaurar la armonía en un mundo inestable. [CINES VAN DYCK / CINES VAN DYCK TORMES]Fantasía. Estados Unidos. 2018. Dir: Lasse Hallström. Int: Ellie Bamber, Helen Mirren, Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew Macfadyen, Morgan Freeman.Todo lo que quiere Clara es una llave única que abre una caja que contiene un regalo de valor incalculable que perteneció a su difunta madre. Un hilo dorado, que le ofrecen en la fiesta anual del padrino Drosselmeyer , le conduce a la codiciada llave y no tarda en desaparecer en un extraño y misterioso mundo paralelo. Allí es donde Clara encuentra a un soldado llamado Phillip, a una pandilla de ratones y a los regentes que presiden tres Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip deben desafiar al terrible Cuarto Reino donde vive la tirana Madre Ginger, para recuperar la llave y, con suerte, reinstaurar la armonía en un mundo inestable.

Infiltrados en el KKKlan



[CINES VAN DYCK / CINES VAN DYCK TORMES]

Drama. Estados Unidos. 2018. Dir: Spike Lee. Int: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Corey Hawkins, Robert John Burke, Paul Walter Hauser, Craig muMs Grant, Michael J. Burg, Chris Banks, Tom Stratford, Jasper Pääkkönen, Ashlie Atkinson, Ken Garito.

A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer detective negro del departamento de policía de Colorado Springs, pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.



Bohemian Rhapsody



[CINES VAN DYCK / CINES VAN DYCK TORMES]

Biografía. Reino Unido. 2018. Dir:Bryan Singer y Dexter Fletcher. Int: ami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Aidan Gillen,Tom Hollander, Mike Myers, Allen Leech, Aaron McCusker, Jess Radomska,Max Bennett, Michelle Duncan, Ace Bhatti, Charlotte Sharland,Ian Jareth Williamson, Dickie Beau, Jesús Gallo, Jessie Vinning.

Bohemian Rhapsody' es una celebración de Queen, de su música y de su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. Bohemian Rhapsody plasma el meteórico ascenso al olimpo de la música de la banda a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Veremos cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando a propios y extraños, soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.



Una receta familiar



[CINES VAN DYCK ]

Drama.Singapur. 2018. Dir: Eric Khoo. Int: Tsuyoshi Ihara, Seiko Matsuda, Takumi Saito, Jeanette Aw, Tetsuya Bessho,Mark Lee, Beatrice Chien.

Masato, un joven chef de ramen que quiere saber más sobre el pasado de sus padres fallecidos, deja su ciudad natal en Japón embarcándose en un viaje culinario hacia Singapur para encontrar la verdad sobre su pasado y su familia. Durante esa deliciosa odisea, Masato descubrirá los secretos de sus ancestros, suculentas recetas y mucho más.



Bitelchus VOS Inglés



[CINES VAN DYCK ]

Comedia.Estados Unidos. 1988. Dir: Tim Burton. Int: Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Ryder, Jeffrey Jones,Annie McEnroe, Sylvia Sidney, Glenn Shadix, Catherine O'Hara, Hugo Stanger,Mark Ettlinger, J. Jay Saunders, Patrice Martinez, Carmen Filpi,Douglas Turner Ward, Simmy Bow, Cindy Daly, Maree Cheatham, Duane Davis,Tony Cox, Dick Cavett, Robert Goulet, Gary Jochimsen, Adelle Lutz,Susan Kellermann

Un matrimonio de fantasmas (Geena Davis y Alec Baldwin) contrata los servicios de Bitelchus (Michael Keaton), un especialista en asustar mortales, para que ahuyente a los nuevos propietarios de su querida casa Victoriana.



El ángel



[CINES VAN DYCK TORMES ]

Drama.Argentina. 2018. Dir: Luis Ortega. Int: Lorenzo Ferro, Chino Darín, Mercedes Morán, Daniel Fanego, Luis Gnecco,Peter Lanzani, Cecilia Roth, William Prociuk, Malena Villa.

Carlitos es un joven de diecisiete años con fama de estrella de cine, rizos rubios y cara de bebé. Ya en su adolescencia manifestó su verdadera vocación: ser un ladrón. Cuando conoce a Ramón en su nueva escuela, Carlitos se siente inmediatamente atraído por él y quiere llamar su atención. Juntos se embarcarán en un viaje de descubrimientos, amor y crimen. Debido a su apariencia angelical, la prensa llama a Carlitos 'El ángel de la muerte'. Llama la atención por su belleza, se convierte en una celebridad de la noche a la mañana. En total, se cree que cometió más de cuarenta robos y once homicidios. Hoy, después de más de cuarenta y cinco años en la cárcel, Carlos Robledo Puch es el preso que más tiempo lleva en prisión en la historia de Argentina



El árbol de la sangre



[CINES VAN DYCK TORMES]

Drama. España. 2018. Dir: Julio Médem. Int: Úrsula Corberó, Álvaro Cervantes, Najwa Nimri, Patricia López Arnaiz, Daniel Grao,Joaquín Furriel, Maria Molins, Emilio Gutiérrez Caba, Luisa Gavasa,Josep Maria Pou, Ángela Molina

Marc y Rebeca son una joven pareja que viaja hasta un antiguo caserío vasco que perteneció a su familia. Allí escribirán la historia común de sus raíces familiares, creando así un gran árbol genealógico donde se cobijan relaciones de amor, desamor, sexo, locura, celos e infidelidades, y bajo el que también yace una historia repleta de secretos y tragedias.



Hunter Killer