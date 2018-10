Carmelo Gómez: "Vivir en Garrido con tres alemanes fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida"

Carmelo Gómez habla con pasión de 'Todas las noches de un día', que le trae este viernes al Liceo a las 21:00 horas, donde estarán muchos amigos de su etapa en Salamanca. Inolvidable en películas como 'Días contados', por la que recibió uno de sus dos Goya, o 'El perro del hortelano', el actor quiere dejar la interpretación.

–En 'Todas las noches de un día' es Samuel, el jardinero, y los vecinos llevan mucho tiempo sin ver a Silvia, la dueña del invernadero. La intriga es un ingrediente de la obra.

–Es un ´thriller´ policiaco y sentimental. Es una historia de amor, fundamentalmente, o de desamor porque lo contrario de la cosa, también es la cosa. Hay un enorme potencial afectivo entre dos personas que llevan mucho tiempo viviendo juntas y solas. Llega un inspector (que está invocado), que pregunta por la desaparición de determinada persona en la zona, pero la trama policiaca es secundaria; es una estructura para sustentar un relato con un lenguaje poético muy elevado sobre los afectos y los valores más grandes que encierra nuestra vida.

–En Salamanca comenzó su trayectoria como actor. Llegó por azar, gracias a que le ofrecían una na casa donde quedarse, y trabajó en una tienda de fotos.

–Estuve tres años en Salamanca. Trabajaba en una tienda de fotos en la plaza de Barcelona, cuando solo estaban los arcos y las bóvedas pero no estaba ni asfaltada. Cada vez que llovía de formaba un barrizal terrible y se ponía la tienda.... Y vivía cerca, en el barrio Garrido. Éramos tres alemanes, un español... aquello era maravilloso, lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Un día de frío horrible uno de los chicos alemanes me pasó un periódico y vi que se buscaba actor para una compañía de teatro. Y entonces me encontré con Garufa, que sólo tenía mujeres y ni un solo hombre, así que entré con la gorra (risas) y me convertí también en el ayudante de José Antonio Sayagués para todo.

–¿José Antonio Sayagués le amarró al oficio?

– José Antonio me formó, me dio referencias de qué se hacía por Europa y el mundo, y me proporcionó una forma de entender el teatro que yo, desde mi pueblo, no había conocido. Iba siempre con José Antonio y conocí a los chicos de El Carro de Tespis, de la Pontificia, que fueron quienes me ayudaron a dar el paso a Madrid.

–En la época de Garufa iban en furgoneta a los pueblos de Salamanca, donde les esperaba un pequeño puñado de gente para la función. Creo que nunca ha vivido el oficio con tanta intensidad como entonces.

–Era maravilloso. También era la edad de la ilusión... Acababa de terminar la mili; me fui de casa porque tuve una bronca monumental con mi padre y un amigo de Sahagún, me dijo: "Ven para acá, que somos un montón y puedes quedarte aquí". Me pusieron una cama turca y, poco a poco, me fui integrando. Todos aquellos avatares eran ilusionantes y un proyecto de vida. Tengo recuerdos muy bonitos de Salamanca. Aparte del piso, donde veías que había sexo libre —que para mí, un chaval de pueblo, era fascinante—, también era fascinante que llegara el fin de semana cuando nos íbamos en furgoneta a una iglesia de un pueblo, a una casa de cultura heladora. Y la gente venía con las sillas —igual eran 70 personas—, y se quedaban arrobadas aunque quizás no entendían la función.



Entrevista completa en la edición impresa de LA GACETA.

Fallece una niña de 5 años en un grave accidente en la carretera de Matilla

Comienzan las obras para instalar dos de los nuevos radares en Hilario Goyenechea y Lasalle

Qué hacer en Salamanca este fin de semana