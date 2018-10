Los escolares vuelven al Teatro: esta es la programación para el curso

La concejala de Educación, Carmen Sánchez Bellota, ha ofrecido en la mañana de este martes una rueda de prensa para presentar los programas Los escolares van al Teatro y Teatro en Inglés, que se desarrollarán durante el curso 2018/2019 y que van dirigidos a los alumnos de los centros educativos de Salamanca y de los municipios del alfoz.

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha preparado una propuesta que incluye siete obras de teatro que se representarán en el Liceo desde el mes de octubre de 2018 hasta el mes de abril de 2019. "Esta oferta que presentamos se ampliará con un programa de teatro específico para niños menores de 3 años que se llevará a cabo en las cuatro escuelas infantiles municipales y con el programa de Teatro en los Parques dirigido a los alumnos de Educación Infantil, que se desarrollará en los meses de mayo y junio", ha dicho la concejala.

Esta semana, un total de 1.325 escolares de 3º y 4º de Educación Primaria de 19 centros educativos de Salamanca y del alfoz, disfrutarán de la primera obra programada: "Caperucita. Lo que nunca se contó", una propuesta de la compañía Teloncillo (Valladolid) que obtuvo el premio Fetén 2017 al Mejor texto teatral. Asistirán alumnos de los siguientes centros: Padre Manjón, Santa Catalina, Teresianas, Antonio Machado, Divino Maestro, La Milagrosa, CAMP, Caja de Ahorros, Campo Charro, Maristas, San Juan Bosco, La Cañada, Reina Sofía, Juan Jaén, Maestro Ávila, Villar y Macías y de los municipios de Aldeatejada, Carbajosa y Cabrerizos. Teloncillo rescata la historia de Caperucita Roja a su manera, jugando con los personajes, transformando el relato en una comedia de enredos dislocados.

Los días 12 y 13 de diciembre la compañía madrileña Voilá interpretará su espectáculo, "A la luna", para los alumnos de 1ºy 2º de Primaria. Esta historia nos traslada a los años 60, cuando Tara pasaba los veranos en la granja observando las estrellas y soñando con ser astronauta.

Mientras el mundo estaba inmerso en la carrera espacial, ella vivía fascinada con las historias que le contaba su ingenioso abuelo. Hasta que la desaparición de éste la lleva a embarcarse en la misión más importante de su vida: salvar el destino de la luna con la ayuda de una peculiar bandada de gansos. A la luna combina teatro y cine de animación para dar forma a una mágica historia llena de ternura y fantasía.

En el mes de enero se representará la obra "Fiesta, Fiesta, Fiesta" para alumnos de 2º a 4º de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional a cargo de la compañía The Cross Border Project (Valladolid). Cuenta la historia de los siete magníficos, un grupo de Compensatoria de adolescentes de 3º de la ESO de un instituto público español. El objetivo de su profesor, es realizar un trabajo por proyectos sobre las fiestas tradicionales que les ayuden a conocer la diversidad de orígenes que hay en el aula: Nate de origen español-guineano, Kamila de origen ecuatoriano, Farah y Mustafá de origen marroquí, Hugo de origen español, Ionut de origen rumano y Xirou de origen chino. Los conflictos van sucediéndose y los relatos de distintos profesores y personal no docente se entremezclan con los testimonios de las madres de los chicos.

Temas como el uso del velo, los problemas intergeneracionales entre padres e hijos, cómo explicar la colonización española y los propios miedos y sueños adolescentes van apareciendo. El gran valor de Fiesta, Fiesta, Fiesta es que es una obra que da voz a realidades verídicas y que nos invita a reflexionar sobre la identidad de una nueva Europa y de sus aulas de mano de sus protagonistas.

Por último, la compañía malagueña Pata Teatro interpretará la obra "Frankenstein. No soy un monstruo" para alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º de Educación Secundaria, en febrero. Víctor Frankenstein es un joven doctor que quiere llegar lejos en el mundo de la medicina. Su idea es crear un ser, al que dará vida a través de raros experimentos. Después de muchos intentos fallidos, nace su creación. Pero no todo sale como él esperaba. Tras su nacimiento, la criatura sale huyendo despavorida e inicia un viaje cuyo recorrido tiene un único destino: encontrarse a él mismo y demostrar que no es un monstruo.

"Todas estas propuestas forman parte de la programación estable que elabora la FSCCYS para los escolares de Salamanca y de los municipios del alfoz, con el objetivo de que se formen como espectadores y potenciar su gusto por el teatro y por la música" ha señalado Carmen Sánchez Bellota.

TEATRO EN INGLÉS

Además, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes continuará durante el curso 2018/2019 con su apuesta por el Teatro en inglés con tres propuestas interpretadas por la compañía valenciana Forum Theatre: Nautilus, A musical disaster y A horror simphony.

La primera está prevista para los días 2 y 3 de abril y va dirigida para 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria. Se trata de la obra "Nautilus" y cuenta la historia de los McFishers que son considerados toda una institución en lo que a peces se refiere. De hecho Fineas es conocido como Lord Boat, y su mujer Philomena, como Lady Ship. Ambos venden el mejor pescado del mundo y saben un sinfín de historias sobre peces, animales marinos y todo tipo de criaturas que viven en ríos, océanos y mares. Pero hoy les llega la noticia de que en el Mar Perdido –situado entre Kazajistán y Uzbekistán- se ha descubierto un extraño pez, al que los científicos denominan Pez de Oro. Los McFishers no pueden permitirse no tener un ejemplar de este nuevo pez; por ello, a bordo de su peculiar submarino Nautilus surcan todos los mares en busca del Pez de Oro, aunque para ello tengan que enfrentarse a las Sirenas, al Monstruo del Lago Ness e incluso al mismísimo dios Neptuno.

La segunda propuesta de teatro en inglés, "A musical disaster", será el 4 de abril y va dirigida a alumnos de 2º y 3º de la ESO. Adam, que estudia diseño y moda, y Belle que estudia para ser actriz, tendrán que ponerse de acuerdo para llevar a cabo una versión del conocido musical de "La Bella y la Bestia", puesto que del resultado que obtengan dependerá la nota para su posterior graduación. ¡Así que manos a la obra con el vestuario, atrezo, coreografías, puesta en escena€! Todo este trabajo se complica cuando los dos, en un arranque creativo, quieren aportar su granito de arena a la producción. Tendrán que hacer uso de todo su ingenio para llegar a buen puerto y hacer que su propuesta musical luzca tan impactante como ambos desean, aunque ello les cueste más de una acalorada discusión.

Y por último, los alumnos de 4º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional podrán disfrutar de la obra "A horror simphony". A mediados de los años veinte viaja hasta Bielefield –Alemania- una enigmática mujer en busca de algo muy valioso. Ella es Florence Balcombe, la viuda del prestigioso escritor Abraham Stoker –el hombre que escribió "Drácula"-. Ella va hasta la residencia de Friedrich Wilhelm Murnau, un excéntrico director que acaba de estrenar "Nosferatu –eine Symphonie des Grauens-", una película claramente inspirada en la novela del señor Stoker, y lo ha hecho sin tener conferidos los derechos para ello. Por ese motivo Florence Balcombe lo ha denunciado, y los tribunales han dictaminado que el señor Murnau debe pagarle una considerable cantidad de dinero, así como entregarle los negativos y copias de la película a la señora Florence para su destrucción. Pero la viuda de Stoker sospecha que el director alemán guarda alguna copia de la misma, y por ello decide ir hasta su casa, pero ocultando su verdadera identidad. El señor Murnau está muy atareado, puesto que ha recibido una oferta de la Twenty Century Fox para rodar su próxima película en Hollywood€

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO PASADO

La concejala de Educación, Carmen Sánchez Bellota, ha recordado que el pasado curso el número de alumnos que participaron en el programa Los escolares van al teatro fue de 5.558. En Teatro en inglés fueron 1.828 los alumnos que asistieron a las diferentes funciones programadas.

Además, en el programa Teatro en los parques para niños de Educación Infantil participaron el pasado curso 2.222 escolares.

