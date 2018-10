Loquillo: "He sufrido censura y no pido que me echen peluches; vengo llorado de casa"

Loquillo llegará al Multiusos el 27 de octubre con su gira '40 años de Rock and Roll Actitud'.

–Es un artista habitual en los escenarios salmantinos, ha actuado en la Plaza Mayor y nos ganó cuando dijo: "Uno puede dar vueltas por el mundo, pero cuando está aquí con vosotros en esta Plaza no hay color".

–La Plaza Mayor de Salamanca es sin duda un momento de mi vida inolvidable por lo que representa. A todos nosotros como músicos españoles y amantes de la historia nos emociona cada vez que tenemos la suerte de tocar en ella.

–¿Se siente como en casa en Salamanca o el vértigo de las giras y la popularidad no le dejan disfrutar de la ciudad?

–En este oficio uno no viene aquí de turismo y las visitas a la ciudad quedan suscritas al ámbito privado.

–¿Qué pueden esperar sus fans del concierto de Salamanca después de haber lanzado en abril un triple CD?

–El mejor espectáculo de Loquillo en toda su trayectoria. Somos 30 profesionales trabajando en la misma dirección, que es ser la mejor banda de directo del país, conscientes de nuestra propia historia y conocedores de lo que representamos: el orgullo del rock hecho en España. Es un repaso que también coincide con la celebración del 40 aniversario de la Constitución. Cuando las imágenes que se proyectan en las pantallas coinciden con hechos fundamentales de la historia reciente, uno no deja de sorprenderse: formo parte de la banda sonora de un tiempo, de un país.

–Celebra 40 años en los escenarios con una banda guitarrera. ¿Le ha ido muy bien gracias a su voz y a su actitud?

–Tengo más de tres millones de discos vendidos entre 20 elepés de estudio, un mini elepé, 6 directos oficiales, 3 recopilatorios con entidad de disco y 3 grandes éxitos. También cuento con tres novelas publicadas, dos producciones teatrales y dos documentales de género. Ahora mismo estoy trabajando en dos proyectos diferentes. Por un lado, en mi nueva entrega eléctrica que me lleva a trabajar con los mejores compositores del país: Luis Alberto de Cuenca, Santi Balmes, Sabino Méndez, Carlos Zanón, Marc Ros, Leiva, Gabriel Sopeña, Igor Paskual y Mario Cobo.

Y junto a mi productor Josu García estamos vistiendo el poemario "Europa", de Julio Martínez Mesanza, Premio Nacional de Poesía, en lo que será mi cuarta entrega de poesía contemporánea.

–¿Cuántas veces se ha reinventado para seguir en el negocio de la música en estos 40 años?

–Se sube, se baja, se tantea, se siente vértigo, que diría el poeta uruguayo Julio Herrera y Reissig.

–¿Sigue cantando "La mataré"? ¿Dónde está la línea entre la creación artística y la libertad de expresión?

–"La mataré" fue mejor canción de 1987 para Radio 3 y la primera canción en tratar la violencia de género, como ya reflejó su autor en la tercera de "ABC" y un editorial de un suplemento de "El País", recientemente. ¿Cuál es la diferencia entre el oficio de crear y el negocio de la libertad de expresión, algo que ahora mismo es toda una tendencia? Muchos han hecho de esta nueva forma de entender el negocio de la música su única manera de darse a conocer. En mi caso he sufrido la censura en más de una ocasión, pero no voy por ahí pidiendo que me echen un peluche. Vengo llorado de casa.

–Cuando ha lanzado discos con poemas musicados, como cuando colaboró con Luis Alberto de Cuenca, solo ha recibido felicitaciones parciales o incluso le han llamado maricón por cantar poemas€ Qué lástima, ¿no?

–Yo hago mi trabajo. Dar a conocer la poesía al gran público es tarea ardua y difícil, más aún cuando, como en mi caso, no se recibe subvención alguna. Pero trabajar contra mundo es también excitante. Me ponen enfermo los músicos que van por ahí pidiendo subvenciones de gobiernos, televisiones autónomicas o del Ministerio de Cultura. Son los artistas que crecen a la sombra del poder, los palmeros. Yo creo en la inversión privada, en los sponsors, en los ingresos por publicidad...En una palabra, en quien se busca la vida. El dinero público tiene que dedicarse al fomento y creación de espacios culturales, no a llenar el bolsillo de privilegiados.

–Sabino Méndez confesó que en Los Trogloditas entraron todas las drogas de golpe y las abrazaron con pasión.

– No entro a valorar las declaraciones de Sabino Méndez. Las drogas son un tema sobrevalorado en el mundo del rock y yo diría que tiene un punto ´viejuno´.

–¿Se arrepiente de algo?

–Esto es una carrera de fondo...

–¿Qué es lo último que hace antes de salir al escenario?

–Beberme un trago de whisky con turba.