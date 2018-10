Qué hacer este viernes en Salamanca

[Viernes y Sábado a las 21:00 h / CAEM]

La bailarina, directora y coreógrafa Sara Baras presentará este fin de semana en Salamanca, ´Sombras´, su nuevo espectáculo creado con motivo del vigésimo aniversario del Ballet Flamenco Sara Baras. Un espectáculo cuyo hilo conductor es "La Farruca", un baile que ha acompañado a Sara durante sus 20 años de trayectoria, con el que ha cosechado innumerables éxitos y bajo cuya sombra ha vivido esa evolución constante que la ha llevado a ser lo que es hoy día.



En "Sombras" se conjuga el virtuosismo de su baile con impactantes coreografías; lo tradicional y lo moderno con un juego de recursos técnicos en los que la escenografía, que está firmada por el genial pintor-garabatista malagueño Andrés Mérida, quien juega un papel importantísimo, aportando color, texturas y una nueva distribución del espacio escénico, complementado por un extraordinario diseño de luces y un maravilloso vestuario concebidos para obrar al servicio del espectáculo.



Este espectáculo llegará al centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca los días 19 y 20 de octubre.







[17:30 h / Terradillos]

El Ayuntamiento de Terradillos convoca este viernes a sus vecinos para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Se realizará en el aparcamiento del edificio consistorial y tratarán de sacar fondos mediante la venta de diversos artículos para el apoyo a la campaña de este año: 'Doy la cara contra el cáncer de mama'.









[18:00 h / Salón de actos Unicaja Banco en la Plaza de los Bandos]

Unicaja Banco ha organizado para este viernes un taller sobre responsabilidad, contenido y control parental. En esta jornada, dirigida a los padres, se presentarán las tendencias actuales en videojuegos, qué beneficios pueden aportar en diferentes competencias y cuáles son los más recomendados según la edad de los hijos.



La conferencia estará impartida por Javier Ramos Fernández, Consejero Delegado de Kaiju Entertainment, empresa puntera en el sector de los videojuegos, y con más de 10 años de experiencia en el sector, organizando ferias y festivales tecnológicos.









[Hasta el 13 de enero / DA2]

El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, acoge la exposición "Una Historia Victoriana" de la artista Cristina Toledo, ganadora del XXII Certamen Jóvenes Pintores de la Fundación Gaceta. La muestra, compuesta por una veintena de obras, se podrá visitar desde el sábado 20 de octubre de 2018 hasta el 13 de enero de 2019 en la Sala 8 del centro. La entrada es gratuita.



Programación de las fiestas de Alba de Tormes

—12:30 horas. Eucaristía.

—16:00 horas. Discoteca Móvil Sol Mayor. Explanada C/ Parada.

—16:30 horas. Hinchables para jóvenes. Explanada C/ Parada.

—19:30 horas. Santo Rosario.

—20:00 horas. Eucaristía.

—20:00 horas. Presentación del libro: "Tauromaquias de Castilla".

—21:00 horas. XXVII Edición Play Back Adultos. Plaza de Toros.

—23:00 horas. Pasacalles con Charanga "La Clave". Calles de la villa.

—00:00 horas. Toro de Fuego con buscapiés. Plaza Mayor.

—00:15 horas. New York.