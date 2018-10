Conoce al compositor salmantino nominado a un premio en Hollywood

Carlos Rodríguez Rodríguez, compositor y director de orquesta salmantino de 24 años afincado en Austria, está nominado en los Hollywood Music in Media Awards 2018 por su banda sonora para la experiencia de realidad virtual "Madrid Noir: A VR Mystery".



El joven músico ha compuesto y producido la banda sonora creada por el estudio No Ghost de Londres y dirigida por James A. Castillo. La música utiliza jazz de los años 30 y zarzuela, haciendo un guiño a Tomás Bretón, compositor salmantino de "La verbena de la Paloma".



Carlos Rodríguez aparece entre los nominados de los Hollywood Music in Media Awards junto a grandes nombres de la música de cine como Hans Zimmer ("Interstellar", "Origen") Michael Giacchino ("Los Increíbles") o Ramin Djawadi ("Juego de Tronos", "Westworld").



En la gala que tendrá lugar en el teatro Avalon en Los Ángeles el 14 de noviembre se decidirá si el salmantino se lleva el premio en su categoría, Mejor Banda Sonora en Cortometraje, donde compite con otros cinco nominados internacionales.



El proyecto ya fue premiado la semana pasada con el galardón a Mejor debut en realidad virtual en el Raindance Film Festival en Londres y está a la espera de hasta otras tres confirmaciones.





