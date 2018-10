Toño Casado: "Jesús es el gran influencer de la Historia"

Toño Casado es sacerdote, músico y cantautor. No es un ´amateur´. Ya son siete discos los que ha sacado al mercado. Este salmantino de 46 años, afincado en Madrid, quiere convertir en un éxito la vida de Jesucristo a través de un musical en el que dirigirá a 28 artistas sobre un recinto extraordinario que se montará en noviembre en Ifema: una Catedral de 7.000 metros cuadrados. "Es un musical de gran formato a la altura de los más grandes. Será la producción más grande de la temporada con 19 metros de altura, lo equivalente a un sexto piso con capacidad para más de un millar de espectadores", describe sobre uno de los teatros efímeros más grandes y con mayor capacidad que se hayan construido en España.

Escribió el musical de 150 minutos de duración con 33 años y lo estrenará con 46 años gracias "a la alineación de las estrellas" de los que han apostado por él. El tema no lo ha dudado. "Jesucristo es el gran influencer de la humanidad desde hace 2.000 años. Creo que en este tiempo que estamos tan enfadados, es bueno rescatar los valores del amor y el respeto por los demás", justifica. Previamente, han tenido el aval de 11.000 personas que han visto el concierto para dar el paso al musical con una perspectiva diferente. No será un sermón religioso. "Jesucristo es muy divertido y tiene la capacidad de llegar al corazón. El musical va dirigido tanto a creyentes como a no creyentes", convencido de la importancia de la música para trasladar un mensaje muy actual. "A veces la Iglesia no hemos sabido comunicarlo bien. El arte es un maravilloso vehículo y como ejemplo la Catedral Vieja que muestra la vida de Jesús en su retablo en un formato cómic que se entiende perfectamente", describe.

Entre los protagonistas, el artista que encarnará a Jesús será Cristian Escudero, conocido por otros musicales como ´Priscilla, Reina del Desierto´ donde interpretaba a una ´dragqueen´ o su paso por Operación Triunfo o La Voz "Cristian es un gran actor con la apariencia física de Jesús. Es una persona espiritual que ha hecho un trabajo muy grande para conectar con el personaje", pone de ejemplo sobre la trayectoria de artistas que han trabajado en musicales como La Bella y la Bestia, El Rey León o Billy Elliot.

Este sacerdote de 46 años presume de su ciudad allí por donde va. "Nací en Pizarrales y estudié en Salesianos. Ser de Salamanca concede una dignidad existencial. Venimos de una ciudad preciosa y muy divertida", explica. Toño Casado empezó pronto con la música. A los 14 años se lo tomó en serio tras haber ingresado en el seminario tres años antes. Reconoce que no es "un cura roquero". "Más bien popero", bromea analizando sus principales influencias entre las que está Mecano, Joaquín Sabina y admirador de Alan Menken, compositor de la música de clásicos de Disney como La Sirenita o La Bella y la Bestia.

"Hago canciones religiosas, pero también experiencias mías personales que vuelco en un papel porque me gustan o me indignan", justifica. A los altares de iglesias y colegios ha sumado bares y pubs donde no ha dudado en coger el micrófono y explotar su vena de cantautor. No será el primer musical que estrene. Presentó uno en El Vaticano durante una canonización y fue el encargado de preparar la música para diferentes actos de la Jornada Mundial de la Juventud. "He estado con Juan Pablo II en Cuatro Vientos, en el acto de despedida de voluntarios en Ifema o en Cracovia en la JMJ", recuerda.

Una de las canciones que más repercusión ha tenido fue ´Viviremos firmes en la fe" que se incluyó en la película taquillera de ´La Llamada´. "Los Javis decidieron coger una de mis canciones y fue un encuentro muy bonito. Son muy divertidos y sobre todo inteligentes y creo que les inspiré a algunas cosas", explica sobre una película que traslada muchas experiencias positivas. "Es importante que una película dé que hablar. Tiene momentos muy brillantes. Dios nos llama sobre todo para ser felices", reflexiona sobre la película.

El musical se estrenará en noviembre y ya cuenta con reservas desde todos los puntos de España. Espera también contar con sus paisanos en Madrid. "Mucha gente nos pregunta si iremos de gira. Pero lo más bonito será ver un musical divertido, emocionante y sorprendente en un escenario impresionante".