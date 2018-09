¿Qué hacer y qué ver este fin de semana? Estrenos de cine vinculados a Salamanca

Rodrigo Cortés y Alain Hernández, ambos vinculados a Salamanca, entran en las carteleras de cine. El director de cine Rodrigo Cortés estrena este viernes su nueva película "Blackwood", que en el mercado internacional mantendrá el título original de "Down a Dark Hall". La película se proyecta en versión original subtitulada en los Cines Van Dyck de Torres Villarroel y doblada en Cines Van Dyck Tormes y Megarama Vialia.

Blackwood es el nombre de un internado que se dedica a reeducar a adolescentes difíciles con un pasado problemático. En el reparto, además de Uma Thurman, que encarna a la directora francesa del centro, se encuentran Anna Sophia Robb ("Charlie y la fábrica de chocolate"), Taylor Russell ("Falling skies"), Isabelle Fuhrman ("Los juegos del hambre"), Victoria Morales ("Teen Wolf"), Rosie Day ("Outlander"), Noah Silver ("Todos los caminos conducen a Roma") y el español Josep Linuesa ("El cónsul de Sodoma" y "Solo química").

En el internado las adolescentes se verán sometidas a un programa que no esperan y que saca de ellas unos talentos artísticos que desconocían, además de unos sueños perturbadores.

La película es una adaptación de una novela de Lois Duncan, autora de libros para jóvenes, que se especializó en novelas de suspense (suya es la conocida "Sé lo que hicisteis el último verano", también adaptada al cine). ´Down a dark hall´ es el título original del libro y también de la película en el mercado internacional.

Tras dirigir "Concursante" (2007), "Buried" (2010) y "Luces rojas" (2012), Rodrigó Cortés se embarcó en esta película protagonizada casi en exclusiva por mujeres, fichando a las actrices a finales de 2016. El largometraje, una coproducción Estados Unidos-España, lleva a la pantalla la novela homónima, de suspense gótico, de Lois Duncan.

Víctor Reyes, el compositor salmantino autor de la música de todas las películas de Rodrigo Cortés y ganador de un Emmy por la banda sonora de "Infiltrados", pone también en esta ocasión su extraordinario talento al servicio de "Blackwood".

Por otra parte, desde este viernes también se puede ver en Van Dyck Tormes "Solo", de Hugo Stuven y protagonizada por Alain Hernández, que se mete en el papel de un surfista que se queda aislado durante 48 horas tras caer por un acantilado.

"El bosque animado", este viernes al aire libre en la Torrente Ballester

El ciclo de cine de verano de la Biblioteca Torrente Ballester prosigue este viernes (a las 22:30 horas) con "El bosque animado", de José Luis Cuerda, guión de Rafael Azcona, y un reparto encabezado por el inolvidable Alfredo Landa.

La película, basada en la obra del mismo nombre del escritor gallego Wenceslao Fernández Flórez, se adentra en un mundo de fantasía. El largometraje de Cuerda consiguió crear, desde una óptica humorística, un retrato costumbrista y crítico que encandiló tanto al público como a la crítica, convirtiéndose en una de las películas españolas más alabadas de las últimas décadas.

Destacan las desventuras de Malvís (Alfredo Landa), un jornalero que harto de las penurias de su oficio, decide hacerse bandido y ocultarse en la fraga con el apodo de Fendetestas, y de Geraldo (Tito Valverde), un pocero que perdió una pierna cazando ballenas y está enamorado de Hermelinda.

Los universitarios del siglo XVI y Fernando de Rojas toman la calle

"Plazas y Patios" trae dos estrenos. Intrussión Teatro presentará este viernes (20.00 h. en el Patio de Escuelas) un entremés con anécdotas de la vida de los universitarios del siglo XVI. Y Fernando de Rojas, el pesquisidor creado por Luis García Jambrina, realizará un recorrido con Los Absurdos Teatro (a la derecha) este sábado a las 12.00 h. desde la plaza Concilio de Trento.

The Velvet Candles toma este sábado los jardines de Santo Domingo de la Cruz con su duduá

The Velvet Candles llegará este sábado a las 22:30 horas gratis a los jardines de Santo Domingo de la Cruz. Este quinteto vocal ofrece un espectáculo en directo fácil de disfrutar y difícil de olvidar. Su repertorio, tanto a capella como con banda de acompañamiento, aúna clásicos del doo-wop (duduá) y composiciones propias, en un show lleno de ritmo, virtuosismo y buenas vibraciones. Cuando se habla de doo-wop, una canción vale más que mil palabras: "RamaLama-DingDong", "Blue Moon" o "Do you love me?" son ejemplos de este estilo musical.