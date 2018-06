¿Qué ver y qué hacer este fin de semana en Salamanca? Puertas abiertas en los archivos, fuegos artificiales...

Música desde el domingo y fuegos artificiales el lunes en torno a San Juan de Sahagún

Las actividades culturales para festejar a San Juan de Sahagún darán comienzo este domingo 10 de junio con "Trovadores y Juglares", una propuesta de los salmantinos Gabriel Calvo y Jes Martin´s. Se han programado cuatro funciones: la primera será el domingo 10, a las nueve de la noche, en la plaza de San Boal; este lunes 11, a la misma hora, se representará en el Patio Chico; y el martes 12 habrá dos funciones, a las 19:00 y a las 21:00 horas, en la plaza de San Benito.

En el parque Elio Antonio de Nebrija se han programado dos conciertos. El primero será el domingo 10 de junio, a las diez de la noche, y correrá a cargo del grupo salmantino Distrito Pop, que incluirán en su repertorio canciones de El último de la Fila, Radio Futura, La Guardia, Danza Invisible, Joaquín Sabina, La Frontera, M Clan, La Unión, Golpes Bajos, Extremoduro, Los Suaves o Rosendo, entre otros. El segundo de los conciertos será el lunes 11 de junio, a las 23;15 horas, en el Parque Elio Antonio de Nebrija. Los salmantinos Back to hell ofrecerán el espectáculo musical One Night with AC/DC, con el que homenajean a la mítica banda de rock australiana interpretando sus canciones más famosas.

Este lunes 11, a las 22:45 horas, tendrá lugar la tradicional tirada de fuegos artificiales en los entornos del Puente Romano. Un espectáculo de 20 minutos de duración y 662 kilogramos de pólvora, que a buen seguro será seguido por miles de salmantinos.



El Día Internacional de los Archivos se vive hoy con una jornada de puertas abiertas

Para festejar hoy el Día Internacional de los Archivos, la efeméride se conmemorará hoy con una jornada de puertas abiertas para conocer sus fondos. El Centro Documental de la Memoria Histórica propone para hoy recorrer en su sede de la plaza de Los Bandos la exposición "Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. Un intento de silenciar la palabra". Y en el edificio de la calle Gibraltar se encuentra la recreación de la logia masónica, con objetos incautados a la masonería durante la guerra civil de 1936 a 1939.

El Archivo de la Catedral de Salamanca propone un recorrido por las estancias del siglo XVIII (Cajonería, Biblioteca Histórica...) y los ricos fondos documentales de los siglos XI a XXI. Para participar en el recorrido, que se iniciará a las 10:00 de la mañana era necesario realizar una inscripción en archivo@catedralsalamanca.org (máximo 15 personas) o llamar al 923 28 11 23. A las 12:00 horas tendrá lugar la presentación del último número de la Colección Instrumentos del Archivo Catedral. Se trata del sexto volumen de la colección publicada por la seo con la colaboración del Instituto del Patrimonio Cultural de España (MECD), y que lleva por título "Los libros de cuentas generales de fábrica desde los inicios de la Catedral Nueva de Salamanca".

El Archivo Histórico Provincial, con entrada por calle Las Mazas, propone una visita guiada que tendrá lugar a las 12 horas, con una duración aproximada de 60 minutos, y con un límite de 20 plazas. La segunda actividad consiste en la apertura de una exposición documental que lleva por título "180 años de Obras Públicas en Salamanca". La creación consiste en un recorrido por algunos de los proyectos y actuaciones llevadas a cabo por la Jefatura Provincial de Obras Públicas de Salamanca desde 1836. La exposición permanecerá abierta hasta septiembre.



Cita hoy con la poesía, los violines y un espectáculo de luz en la Universidad

Si no hay contratiempos meteorológicos, hoy se celebrará en el Patio de Escuelas con motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, a las 21:30 horas, el XX aniversario de la designación de Salamanca como Ciudad Europea de la Cultura.

El acto incluye poesía, música y un espectáculo de luz, abierto a todos los ciudadanos. Intervendrán los poetas Antonio Colinas, Carlos Aganzo, Isabel Bernardo, Asunción Escribano, Jesús Fonseca, Fernando Gil Villa, Luis Arturo Guichard, Fermín Herrero, Alfredo Pérez Alencart, María Ángeles Pérez López, Mónica Velasco Martín y Montserrat Villar. Los escritores leerán sus poemas dedicados a la Universidad, acompañados por los violines de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca y el coro Francisco Salinas.

Todos los asistentes a este acto se podrán llevar como recuerdo un libro editado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y que incluye los poemas inéditos de los doce poetas que hoy celebrarán el XX aniversario de la designación de Salamanca como Ciudad Europea de la Cultura, un texto sobre la Universidad escrito por Margarita Ruiz Maldonado y las acuarelas de Michele Mariette.

Fernando Maés y su banda rinden hoy tributo a Antonio Vega y Enrique Urquijo en la Sala B del CAEM

Fernando Maés, salmantino de adopción, ha tenido a lo largo de su vida musical influencias muy variadas pero por encima de todas ellas destacan las de dos de los mejores compositores de este país, Antonio Vega y Enrique Urquijo. Por eso en esta ocasión el concierto, programado por la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes en la Sala B del CAEM (22:00 horas) será un homenaje a estos dos artistas. Un repertorio con canciones de Antonio y Enrique que Fernando y su banda se llevan a su terreno con el máximo cariño y respeto.



El coro de la Universidad despide el curso hoy en la Hospedería Fonseca con música internacional

El coro de la Universidad de Salamanca, bajo la dirección de Bernardo García-Bernalt, ofrece hoy un concierto de música internacional en la Hospedería de Fonseca (20:30 horas) con entrada libre hasta completar el aforo. Girará en torno a tres ejes: la música sacra contemporánea; música y poesía; y música tradicional. Se interpretarán obras de diferentes compositores como René Clausen, Xabier Sarasola, Eurico Carrapatoso, Liliana Cangiano, Julio Domínguez o Carlos Guastavino. El programa incluye algunas letras de poetas como Federico García Lorca, Octavio Paz o Sophia de Mello.



Conciertos en el Casino con su orquesta y The Folkies, con alumnos del Conservatorio Superiorl

El Casino de Salamanca ha programado dos conciertos en torno a la festividad de San Juan de Sahagún en su sede del Palacio de Figueroa en la calle Zamora. El domingo actuará a las 20:00 horas en su salón principal la Orquesta de Cámara del Casino de Salamanca, según la programación de la institución que preside Alberto Estella. El martes, coincidiendo con la festividad del patrón de la ciudad del Tormes, la música correrá a cargo de The Folkies, también a las 20:00 horas en el salón principal, alumnos del Conservatorio Superior de Música de Salamanca.