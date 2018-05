El 'Hu-ha' de Chimo Bayo retumba en la plaza de Anaya

Chimo Bayo, llegó a Salamanca dispuesto a proponer un viaje desde mediados de los 80 hasta la actualidad. Muy animado por actuar en la ciudad (probó sonido este viernes por la mañana y llegó a la ciudad este jueves), el ´dj´ recordó que conoció a Carlos Jean, director artístico del FÀCYL, en Valencia. "Fui a comer paella donde va el Rey... el rey de la ruta del bakalao, que soy yo. Me dijeron que estaba allí otro disc-jockey famoso, más famoso que yo. Me acerqué a él y por eso estoy aquí. Tuve la suerte de ir a comer esa paella. Con lo que me costó, me salió barata", contó.

Bayo, que a través de las redes sociales del Festival animó con su famoso "Hu-ha" a acudir a la plaza de Anaya, también se reivindicó como "Patrimonio de la Humanidad", una afirmación que tiene sus seguidores y sus detractores.