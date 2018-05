'Dirty Dancing', el musical para Ferias del 12 al 16 de septiembre en el CAEM

Coincidiendo con las Ferias y Fiestas, el Centro de las Artes Escénicas acogerá "Dirty Dancing" entre el 12 y el 16 de septiembre. El musical, que ha dado el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone y producido por Letsgo, llega a Salamanca de la mano de la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Cultura.

El espectáculo logra transportar al escenario las emociones que provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en la pantalla grande. La autora de la película, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical.

La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Óscar a la Mejor Canción Original por "(I´ve Had) The Time of My Life".

Su puesta en escena en el teatro mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora incluso añadir más escenas, que permiten entender mejor el entorno sociocultural de la época, y canciones que habían quedado fuera de la banda sonora original.

