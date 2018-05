C's expulsa del partido al concejal de Villamayor Luis Holgado y le pide que dimita

Ciudadanos (C´s) ha expulsado del partido a su concejal en Villamayor, Luis Holgado, que ha recibido la notificación de expulsión acompañada con un poder notarial firmado por el secretario general del partido en Barcelona, José Manuel Villegas, en la que se le ´invita´ a dejar el acta como concejal en el Ayuntamiento de Villamayor.

Una noticia que Holgado afirma que no se debe a discrepancias internas con los compañeros de partido. "Posiblemente sea un error, ya que no hay ningún problema, a pesar de que pueda tener desavenencias y disconformidades con algunos asuntos en algún momento, pero nada grave. No es por un tema disciplinario".

Luis Holgado acusa esta comunicación "que motivan en la desafiliación" a un problema en el pago de las cuotas que debe abonar como militante del partido. "Aunque tengo seis cuotas sin pagar, 60 euros en total, del periodo de recuperación cuando me operaron de corazón, porque los pagos los hago en mano y no los aboné, se han saltado muchos pasos y no he recibido ningún escrito para haber podido presentar después recurso".

En cuanto a la solicitud de entrega del acta de concejal, Holgado afirma no estar dispuesto a ceder: "No voy a renunciar ni a dejar el acta, porque lo del acta no tiene relación con el problema de afiliación". En este sentido, insiste en que ha pedido la reafiliación y se le deniega a través de correo electrónico, por el que le comunican "que proceda a entrega el acta, porque al no estar afiliado no puede ser parte del partido".