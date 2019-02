El tripartito sigue sin conseguir que el Carnaval del Toro sea Fiesta Internacional

El equipo de gobierno tripartido de Ciudad Rodrigo no ha sido capaz de conseguir después de más de tres años, desde que se alcanzara por unanimidad en un pleno la apertura del expediente, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para el Carnaval del Toro.

"No se ha presentado la solicitud porque sabíamos que al no cumplir uno de los requisitos no nos la iban a conceder", reconoció este sábado el concejal delegado de Festejos, Cristian González, refiriéndose al necesario cumplimiento en un mismo año de diez acciones de promoción de la fiesta en el exterior.

El delegado de Festejos afirmó: "precisamente ahora, que el Ayuntamiento va a acudir a la Feria de Turismo de Lisboa que se celebra en marzo, se va a intentar que los medios portugueses hagan referencia al Carnaval del Toro para poder sumar los artículos al expediente".

La pasividad del equipo de Gobierno le ha valido las críticas del PP de Ciudad Rodrigo que asegura que "la cuestión no es si es complicado o no cumplir con este requisito, la cuestión es que el tripartito ha tenido más de tres años para ponerse a trabajar en este tema y no lo ha hecho por desidia", aseguró la concejala popular Beatriz Jorge.

Una idea en la que ahonda el portavoz del PP en la corporación municipal, Marcos Iglesias, que afirma: "En 2015 propusimos desde el grupo municipal que se iniciaran los trabajos para lograr la declaración, pero el tripartito, y en especial el grupo de Ciudadanos, que ostenta la delegación de Festejos y es el competente, no ha hecho nada".

En cuanto a la "excusa" dada por el edil de Festejos, la concejala del PP Beatriz Jorge señala que "han tenido oportunidades más que de sobra para promocionar el Carnaval en el extranjero, ya que Ciudad Rodrigo ha estado presente en asambleas y ferias como las celebradas en Italia, por la Federación Europea de Ciudades Napoleónicas, o la de Turismo de Lisboa y otras celebradas en Portugal".

Fue en septiembre de 2015 cuando el pleno de la Corporación aprobó por unanimidad la moción presentada por el Partido Popular en la que se instaba a iniciar el expediente "como paso lógico a seguir después de los reconocimientos y declaraciones conseguidas en el pasado", afirmó entonces Marcos Iglesias, que señaló que la consecución de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para el Carnaval del Toro "llevaría a nuestra fiesta a obtener la mayor declaración honorífica posible, lo que significaría su blindaje absoluto y, por ende, la perpetuación de la misma más allá de intereses políticos".

En la actualidad, sólo tres festejos taurinos populares han alcanzado el reconocimiento en España como Fiesta de Interés Turístico Internacional: los encierros de San Fermín, en Pamplona, en 1980; la entrada a la ciudad de toros y caballos en Segorbe (Castellón) en 2005, y en Cuéllar, los encierros de las fiestas de la Virgen del Rosario, en 2018.

Estas son las zonas de Salamanca que serán reformadas este año con el superávit de 2018

Comienzan las obras para reprogramar 156 semáforos de Salamanca

Los Jesuitas encubrieron un caso de abusos y violaciones continuadas en Salamanca en los ochenta