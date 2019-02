Tres generaciones unidas por la murga de Ciudad Rodrigo

Se cumple este año el 75 aniversario de la creación de la Rondalla "Tres Columnas" de Ciudad Rodrigo, sólo cinco años más de los que se llevan de diferencia el veterano de la agrupación carnavalera Andrés González Méndez, de 87 años cumplidos, y su nieto Víctor Calvo González, de "17 casi 18", que junto al sobrino Miguel González "Cristales", dan el toque de laúd a la murga.

"Antes de llegar a la Rondalla ya había pasado por otras murgas que luego tristemente desaparecieron", recuerda el abuelo Andrés, como fueron "Los Ecos del Águeda" y "Pozo Airón", aunque "en la que empecé fue en la de 'Los niños de Ricopelo' en El Puente", señala.

Eran aquellos años todavía no alcanzada la mitad del siglo XX en los que las murgas eran muy diferentes: "Era una cosa mucho más seria y de más respeto que ahora. Teníamos encima la censura y las cosas había que decirlas pero sin decirlas, las letras había que elaborarlas mucho más", señala Andrés González quelleva en los genes la afición a la murga: "Por un hermano de mi padre, al que no tuve la ocasión de conocer, porque lo mataron en la Guerra, pero que perteneció a las primeras murgas".

Ya forjado en años de rondas, Andrés González vio como la tradición murguista familiar se perpetuó con la entrada en la "Tres Columnas" de su sobrino Miguel González: "Aunque yo llegué acompañado por mi tío, la verdad es que la que me enseñó y me animó a hacerme murguista fue mi madre, Madita, integrante entonces de la murga femenina 'La Flor de Miróbriga", que fue la que me enseñó a tocar la bandurria", señala Miguel, que entró en la Rondalla en 1978: "Aunque durante los dos primeros años, como era un 'cascajo', no me dejaron más que participar en los ensayos, hasta que en 1980 salí en las primeras rondas que en verano se hacían a las damas del Carnaval".

Miguel González, aunque llegó a la Rondalla después de iniciarse con la murga de la parroquia San Cristóbal, de Manolo "Satur" y Manuel "Tintorero" y tocando la bandurria , "pero como ya había bastantes, Tato Fiz dijo que tenía que tocar el laúd y así sigo, hasta ahora". La tercera generación de esta familia de murguistas aún no alcanzado la mayoría de edad pero ya lleva cuatro años con la Rondalla, Víctor Calvo González: "Fue mi abuelo Andrés el que un día me puso un laúd en la mano y una partitura enfrente para que probara, y aquí sigo", saliendo este año una vez más para animar el Carnaval del Toro.

