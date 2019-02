El pueblo 'vence' a su Ayuntamiento. Las quejas obligan a quitar la prohibición de aparcar en la avenida de España de Ciudad Rodrigo

Las quejas vecinales y de los comerciantes de la avenida de España obligaron el lunes al equipo tripartito de gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a dar marcha atrás y quitar la prohibición de estacionamiento hasta el inicio del Carnaval del Toro en el primer tramo de esta importante vía urbana.

"No es de recibo que para intentar beneficiar a algunos se perjudique a otros y menos sin mediar un aviso o explicación", señalaron este lunes los vecinos que se vieron afectados por este intento de regulación del aparcamiento en la avenida de España.

Durante el fin de semana, en la avenida de España se colocaron por parte de la Policía Local una serie de vallas en las que se anunciaba la prohibición de aparcamiento: "Con motivo del Carnaval 2019, zona avenida de España, Uso exclusivo Mercado de Abastos. Inicio 8:00 horas del día 18 de febrero. Fin: 15:00 horas del día 1 de marzo".

Esta medida surgió a raíz de la reunión mantenida por miembros del equipo municipal de gobierno con los comerciantes del Mercado de Abastos, como una fórmula para reducir o compensar las molestias causadas por la instalación de las atracciones con motivo de la celebración del Carnaval en la plaza del propio mercado.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por los vecinos ni los comerciantes de la avenida de España que presionaron al equipo de Gobierno para su suspensión, consiguiendo que a lo largo de la mañana de ayer desaparecieran las vallas anunciadoras y con ellas la prohibición de estacionamiento.

"No sólo es que no se cuente con los afectados, sino que además no se puede entender cómo pretendían controlar que la persona que aparcara en los lugares reservados fuera o no usuaria o cliente del Mercado de Abastos", afirmaron ayer los vecinos de la avenida de España, que al mismo afirmaron comprender "el perjuicio que la instalación de las ferias provoca en el Mercado de Abastos, al quedarse sin la plaza para poder aparcar sus clientes".

