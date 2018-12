El Carnaval del Toro se queda con las ganas de contar con Morante de la Puebla

Morante de la Puebla ha dicho no al Carnaval del Toro, pese a sus deseos. No quiere ser la excusa por el que se vaya a reducir el número de actuantes en la estructura del Carnaval ni que vaya a haber espectáculos con menos novillos: "Morante quiere que los festejos del Carnaval se hagan como toda la vida, que no se rompa la tradición: dos festivales de tres matadores y un novillero", matizan desde el entorno del torero, que se ha encontrado con la sorpresa de que el concejal de festejos que preside la Comisión taurina pretende reducir la programación "seria" del Carnaval del Toro 2019.

Las ideas que se barajan en los despachos del consistorio mirobrigense en los que se reúne la Comisión taurina se asientan en una programación que anunciaría el sábado de Carnaval, una novillada picada de tres utreros y otros tantos espadas (en vez de cuatro como en años pasados); el domingo estaría destinado a tres finalistas del Bolsín (que contaría en su conjunto con un día y un novillero menos); el lunes se anunciaría un festival con la participación de dos matadores con un novillo cada uno que supondría la principal novedad al ocupar el lugar que antes se destinaba al cuarto y quinto clasificado del Bolsín; mientras que el martes daría cabida a Morante de la Puebla, otro matador y el triunfador del Bolsín.

Tras la última reunión mantenida entre el concejal del festejos y el apoderado del diestro, la única condición de Morante para torear en Ciudad Rodrigo el próximo mes de marzo era la de lidiar un encierro de Garcigrande —propuesta aceptada inicialmente por el presidente de la Comisión taurina— y no modificar la estructura del Carnaval para anunciarlo "como toda la vida", sin que el torero de La Puebla sea el motivo para pegarle un tijeretazo al resto de la programación 'seria' del Antruejo. Ni quiere privar de puestos a otros matadores, ni tampoco cerrarles el paso a los novilleros ni tampoco quitarle al pueblo de ver menos novillos en el resto de los espectáculos que en el próximo Carnaval perderían entidad. Ni siquiera el dinero era el condicionante para la presencia de Morante de la Puebla en el primer gran acontecimiento taurino del curso en Salamanca que descubrió el año pasado cuando acudió como espectador en uno de los tradicionales tablaos para disfrutar de la novillada picada en la que actuaron Carlos Aranda, Pérez Pinto, Joao Silva 'Juanito' y Toñete ante un encierro de cuatro utreros de Gómez de Morales. Aquella tarde del 13 de febrero, Morante sorprendió a propios y extraños al aparecer en uno de los tablaos que dan forma al peculiar y artesanal coso donde quedó prendado del ambiente, del marco y de la esencia del Carnaval del Toro. Por ello mostró su idea de torear en el Carnaval que se anunciará del 2 al 5 de marzo de 2019.

"A Morante le hacía ilusión y la gustaba la idea de torear en un festival del Carnaval, pero entendemos que debían ser como toda la vida", reitera el entorno del torero que, ante la ausencia de la esperada respuesta de Cristian González, ya ha desechado definitivamente la opción de torear en Ciudad Rodrigo, después de que hace más de una semana no haya dado aún respuesta al apoderado del diestro una vez que le mostró su propuesta de que no querían que se redujeran los festejos. Julián López 'El Juli' podría ser ahora el gran reto del concejal de festejos.

Salamanca sigue con su "sangría" de población. 2.688 habitantes menos en 2017

¿Qué tiene que ver el 'Gordo' de Cabrillas con Doña Manolita?

Amenaza con prender fuego a su casa de la calle Nicaragua y acaba detenido tras cumprirlo