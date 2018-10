El Teatro Nuevo "Fernando Arrabal" de Ciudad Rodrigo acoge a emisión de 'No es un día clauquiera'

El programa radiofónico "No es un día cualquiera" de RNE se emitirá desde el Teatro Nuevo "Fernando Arrabal" de Ciudad Rodrigo el fin de semana del 6 y 7 de abril de 2019, con motivo del 75 aniversario de la declaración de la Ciudad como Conjunto Histórico Artístico. La emisión ha sido promovida por la Fundación Ciudad Rodrigo y el Ayuntamiento Ciudad Rodrigo y cuenta con la colaboración del Parador "Enrique II de Trastamara", Hoteles Conde Rodrigo y el Palacio Conde de Montarco.

Para la elección de la fecha se ha tenido en cuenta la proximidad del aniversario, ya que la declaración de Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico Artístico tuvo lugar el 29 de Marzo de 1944. El promedio de oyentes que la temporada pasada registró este programa fue de 944.000 oyentes.

EL PROGRAMA

El programa "No es un día cualquiera" dirigido por la periodista Pepa Fernández, celebra esta temporada su vigésimo aniversario con algunas novedades. Este curso 2018-2019 ha llegado un nuevo miembro a la familia de No es un día cualquiera: More se pondrá al frente de una sección, "Morerías", en la que hablará de inventos raros, actualidad tecnológica e innovación, siempre con su toque de humor. Cada quince días, Piluca Iñigo examinará situaciones disparatadas con las que convivimos a diario y el profesor Richard Vaughan nos ayudará a entender por qué nos cuesta tanto aprender inglés. También ampliamos la sección de economía- una vez al mes, Josep Francesc Valls, catedrático del Departamento de Dirección de Marketing de ESADE, hablará de consumo- y la de comunicación: Manuel Campo Vidal se alternará con el periodista Daniel Rodríguez. Los Golden Apple Quartet contarán y cantarán lo más destacado de la actualidad de la semana y un cambio más: el programa terminará a las 13:00, una hora antes en Canarias.

