La licitación de la piscina rompe de nuevo la unidad del tripartito enfrentando a IU con el PSOE

La aprobación de las bases de licitación del nuevo contrato de gestión de la piscina climatizada de Ciudad Rodrigo ha abierto un nuevo enfrentamiento entre los socios del equipo tripartito de Gobierno del Ayuntamiento mirobrigense, al votar en contra de la propuesta presentada por el edil delegado de Deportes, Carlos Chanca, el concejal representante de Izquierda Unida, Domingo Benito.

"Visto el pliego de condiciones y observado que es prácticamente idéntico al que presentó en su día el PP, con un modelo de gestión absolutamente privado en el que el Ayuntamiento asume el gasto de agua, luz y gas, y además da un canon a la empresa, no podíamos votar a favor", destacó este jueves el portavoz de IU.

En el debate de las bases de licitación, Izquierda Unida expresó su disconformidad con que "además de un canon de 16.772,70 euros, igual al establecido en 2014", no se haya realizado un estudio económico para la posible gestión pública, asegurando Domingo Benito.

La propuesta salió adelante con el voto a favor del PSOE, C´s y Partido Popular, aunque éste último grupo municipal señaló este jueves que "se han exteriorizado las discrepancias entre los socios del tripartito en una guerra abierta desde hace tiempo y que cada vez toma más cuerpo de cara a las próximas elecciones municipales", afirmando el portavoz del PP, Marcos Iglesias, que "es un gobierno de celos y de rivalidades, ante la ausencia de una Alcaldía que lidere un proyecto político".

