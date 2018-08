Qué ver y qué hacer hoy en la Feria de Teatro

"Felicidad"

Tenmos gato.

HORA Y LUGAR. A las 20:00 horas en Afecir.

PÚBLICO. Público adulto.

"El punto de la i"

Malicia!. Cía. Circo-Teatro.

HORA Y LUGAR. A las 20:30 horas en la plaza de Herrasti.

PÚBLICO. Todos los públicos.

"Calor" Jean Philippe Kikolas. HORA Y LUGAR. A las 21.30 horas en espacio cerrado en la pista de Bolonia. PÚBLICO. Todos los públicos.

"Te estás volviendo Chéjov" Proyecto Tá-17. HORA Y LUGAR. A las 22:00 horas en la Sala Esmark. PÚBLICO. Público adulto. "Manusear" Projeto Ez. HORA Y LUGAR. A las 22:00 horas. Espectáculo de calle itinerante con salida de la Batería. PÚBLICO. Público joven y adulto.

"Elisa y Marcela" Panadaría. HORA Y LUGAR. A las 23.30 horas en el Patio de los Sitios. PÚBLICO. Público joven y adulto. La Obra. Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. Una comedia musical donde lo verídico parece un invento. La Obra. En este espectáculo vamos a decir verdades mintiendo... ¿o será de broma? El alejamiento de la realidad provocada por el sarcasmo explícito se vuelve dudoso cuando vemos una banda en directo. También el aspecto industrial y maquinal está contrapuesto por el aspecto artesanal con el que la estructura fue desarrollada. La Obra. La obra es una pieza de metateatro, con dosis autobiográficas que se propone como un diálogo entre una joven actriz y un experimentado director, que se está volviendo... Chéjov, sentados en dos sillas en un escenario vacío. La Obra. La obra se inspira en la situación en la que viven muchas personas carentes de hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados a dejar sus casas, obligados a marcharse precipitadamente de sus hogares. Nómadas de nuestro tiempo que atraviesan el mundo buscando un lugar, tanteando a ciegas sociedades y culturas, ciudades y pueblos extranjeros... Andantes sin tiempo que viajan con la esperanza de hallar su hogar. La Obra. Botones abrochados, pelo estratégicamente alborotado y calcetines a juego. Todo controlado para sacarnos una foto de nuestra fantástica vida en cualquier momento y compartirla en las redes sociales. Hoy en día todos estamos conectados en una gran nube virtual, pero, ¿cómo afecta a nuestras relaciones en persona?

La Obra. Ella quiere hacer el amor, él ahora no puede. Otro él quiere que le escuchen, otra ella quiere ser madre. Ella quiere viajar, él también. Ella y él llevan sin estar solos tres años. Ella y él tienen una hija. Otro él no quiere ser padre. Ellos y ellos van a Lisboa. Felicidad. ¿Era así como imaginábamos nuestra vida? ¿Era esto lo que me apetecía hacer? Felicidad es una reflexión sobre el intento de ser feliz en la tardía madurez de hoy.