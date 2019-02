La imagen que demuestra el acercamiento de Clemente a Cs antes de su turbulenta marcha

Silvia Clemente ha cerrado de un portazo una etapa política que acrecienta la incertidumbre sobre su futuro. Y mucho más después de ver la imagen que acompaña a esta información. En ella se puede ver a la expresidenta de las Cortes de Castilla y León en una cafetería del barrio de Delicias de Valladolid con Pablo Yáñez (a la izquierda de la foto), miembro de la ejecutiva de Ciudadanos y lugarteniente de Albert Rivera en la Comunidad. Junto a ellos hay una tercera persona que, según "ElDiario.es" es un cargo del partido naranja en la Comunidad. Según este mismo medio digital, en el encuentro también participó, aunque no fue retratada, la secretaria general de Apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad, María Jesús Pascual, persona muy cercana a Clemente.También se asegura que en la reunión se habló de primarias y que, en definitiva, la expresidenta de las Cortes estaba asesorando a la formación naranja.

Su paso a Ciudadanos se antoja complicado, aunque no imposible. No es fácil que un partido que presume de ser la "nueva política" cargue con una mujer de armas tomar y con un currículum como el que tiene la segoviana. La foto circula desde el miércoles como la pólvora. Casualmente, o no, Silvia Clemente convocó este jueves precipitadamente una rueda de prensa para decir adiós. Las opciones se agotan para Silvia Clemente alejada del PP, con unas generales a la vuelta de la esquina y con unos comicios autonómicos en los que antes se veía sin opciones y en los que ahora, bajo otras siglas, puede encontrar acomodo.

