Casado expresa su "apoyo rotundo e inequívoco" a Mañueco

El presidente del PP, Pablo Casado, reconoce que ha sido "una sorpresa" la dimisión de la ya ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, y que "no ha sido agradable" al tiempo que ha manifestado su convencimiento de que no quiere hacer daño al PP "porque sería hacerse daño a ella misma".

Así se ha manifestado Casado en declaraciones a los medios en referencia al anuncio sorpresivo que este jueves realizó Silvia Clemente, quien decidió abandonar la presidencia de las Cortes de Castilla y León, así como su escaño y el PP, partido en el que militaba desde hace veinte años.

Al respecto, Casado ha reconocido mantener una buena relación con Clemente y su primera reflexión ha sido manifestar que desconocía la decisión de Silvia Clemente, una decisión que no comparte y lamenta, para seguidamente, en una segunda reflexión, manifestar su "apoyo rotundo e inequívoco" a Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha dicho que es el presidente de los 'populares' en Castilla y León "porque lo han decidido los militantes en Primarias" además de ser el candidato a la Junta "porque lo ha dicho la Dirección Nacional" pero tendiendo en cuenta a las direcciones provinciales.

Por ello, Pablo Casado no comparte las apreciaciones que sobre el PP de Castilla y León y sobre Alfonso Fernández Mañueco lanzó este jueves Silvia Clemente al tiempo que ha asegurado que no se trata de hablar de uno mismo sino de "ganadería, de España" o cualquier otro asunto.

Asimismo, está convencido de que no se van a producir más bajas en el PP de Castilla y León al tiempo que ha reconocido que Silvia Clemente "es una persona que ha dado mucho al partido y quiere mucho" al PP, a lo que ha añadido que parte de la vida de la ex presidenta de las Cortes "no se puede disociar del partido" porque ha dedicado más de veinte años al servicio público.

Por ello, el presidente del PP está convencido de que Clemente "no quiere hacer daño al PP porque sería hacerse daño a ella misma, a su trayectoria y a lo que ella ha defendido estos últimos años".

Por otro lado, Pablo Casado ha insistido en que el PP en Castilla y León es un partido "activado, fuerte y unido entorno a la dirección regional y a la dirección nacional" por lo que ha expresado su agradecimiento a Fernández Mañueco por el desarrollo de la precampaña y a la Junta "porque es una de las referencias nacionales en la satisfacción de servicios sociales".

Por eso, y citando la capacidad y altura de quienes han sido presidentes de la Junta, desde Jesús Posadas, hasta Juan José Lucas, pasando por José María Aznar y sin olvidar a Juan Vicente Herrera, Pablo Casado ha subrayado que el PP presenta a Alfonso Fernández Mañueco como candidato "porque va a estar a la altura de esa responsabilidad".

