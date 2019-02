El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta en las próximas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco ha reaccionado ante la salida turbulenta de Silvia Clemente, la presidenta de las Cortes, quien ha arremetido duramente este jueves contra su figura. Para Mañueco, "nadie es tan importante que pueda superar el proyecto del PP"

Mañueco ha incidido en que el proyecto no es de una persona, sino de miles y ha querido poner en valor el apoyo que le dan las encuestas a su partido de cara a los comicios autonómicos. Ha explicado que su labor es hacer un ejercicio de moderación y serenidad, pero no ha entrado a valorar los motivos que han llevado a Silvia Clemente a abandonar el partido. Clemente había dicho esta mañana de Mañueco que era una persona que no tenía "palabra", ni "capacidad" en el acto en el que presentó su dimisión.

