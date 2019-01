Un "paisano leonés" hasta en el carnet de identidad

Una apuesta es el origen de esta particular historia que se ha vuelto viral. Sergio Álvarez, un joven de León, es conocido por su afición a llevar palillos en la boca, motivo por el cuál alguno de sus familiares le propuso un simpático reto que es el que ha originado la imagen. "¿A que no hay h... a salir en la foto del DNI con el palillo en la boca?", a lo que el joven, no dudó en conseguirlo.

En la foto del DNI no está permitido salir con prendas que tapen la cabeza o impidan el reconocimiento facial del identificado pero parece que la foto de Sergio alguien la pasó por alto. Aunque, también es cierto que el palillo no impide su reconocimiento. La historia se ha vuelto el viral una vez el joven ha hecho pública la foto que le acompaña en su DNI. Sergio, que siempre lleva 3 o 4 palillos en su cartera, ya tiene un nuevo motivo por el que seguir llevando el palillo en la boca.

Las dos carreteras salmantinas "preferidas" por el "radar invisible"

Nuevas compañías mineras a la caza del wolframio en Salamanca

Las profesiones donde sí hay trabajo estable en Salamanca