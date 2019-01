Sanidad no contratará médicos sin MIR y en su lugar ofrecerá contratos a residentes que terminen en mayo

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha descartado contratar a médicos de familia sin la especialidad MIR (médico interno residente) y ha propuesto como alternativa ofrecer contratos de tres años a casi un centenar de profesionales que finalizarán su residencia en el mes de mayo.

Sáez Aguado, en el marco de la presentación de una iniciativa para fomentar la lectura en centros hospitalarios, se ha referido así a la polémica en torno a la contratación de médicos de familia sin el MIR, algo que ha provocado el rechazo de organizaciones y sociedades médicas, entre otros sectores.

El titular de Sanidad, que había circunscrito esta posibilidad a circunstancias "excepcionales", ha señalado que se puso sobre la mesa esta propuesta para dar respuesta a posibles dificultades de prestación de asistencia sanitaria ante un problema que, ha reiterado, es común a todas las comunidades autónomas.

Sin embargo, ha explicado que tras los contactos mantenidos con los sindicatos, organizaciones profesionales y sociedades científicas se han valorado otras alternativas que han planteado estas últimas, lo que se analizará y estudiará y no se contemplará la contratación de los médicos que no hayan completado su especialización.

Sáez Aguado ha concretado que las alternativas tienen que ver con las contrataciones en Atención Primaria para los residentes que finalizan su especialidad en mayo, cerca de 100, a los que se podría ofrecer un contrato de tres años para integrarse en los equipos de Castilla y León.

Otras medidas, que ya se debaten en la Mesa Sectorial, supondrían la retribución de las acumulaciones en caso de no encontrar sustitutos y se estudia y debate con las distintas organizaciones otras relacionadas con la productividad.

SITUACIÓN GENERALIZADA

El consejero ha señalado que parece que se ha puesto "el foco" en la sanidad de Castilla y León, cuando, ha asegurado, la medida de contratar a médicos sin MIR se hace en "muchas" comunidades y hace años.

En cualquier caso, ha insistido en que no es un problema exclusivo de Castilla y León, sino que la falta de profesionales es común a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y por ello se tiene que resolver con la colaboración de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad.

Para ello, ha recordado que se ha pedido un aumento de la oferta de residentes en las especialidades deficitarias, algo que se enmarca en un programa nacional y varias comunidades defienden la oportunidad de una convocatoria extraordinaria de medicina de familia y comunitaria dentro de la oferta MIR, algo para lo que tratarán de "convencer" a la ministra, María Luisa Carcedo, quien ya ha expresado su oposición a esta posibilidad.

A este respecto, el consejero castellanoleonés de Sanidad ha señalado que se ha "observado cierta resistencia" del Ministerio a esta cuestión con el argumento de que el equipo sólo lleva unos meses al frente y "efectivamente", ha continuado Sáez Aguado, son medidas que considera que deberían haber iniciado hace diez un once años y no es achacable a su equipo, sino a los que en ejercicios anteriores no han tenido la previsión y a las comunidades que no han trasladado al Ejecutivo esta cuestión.

Sin embargo, ha agregado que en la medida en que el problema es de todas las comunidades autónomas, "es del Sistema Nacional de Salud", y por lo tanto se debe dar solución también desde el Ministerio. "No podemos cerrar los ojos pensando que es de las comunidades", ha aseverado.

