Óscar Puente, reincidente: "Valladolid paga el pato de ser la capital 'no oficial' de la comunidad"

Lejos de retractarse o disculparse, como le pedía en las últimas horas el secretario provincial del PSOE leonés, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, profundiza en su discurso. Considera el socialista que "la Junta nunca ha hecho una apuesta muy clara por Valladolid" porque "todo lo que sea invertir aquí está mal visto por el resto de la comunidad autónoma".



A pesar de que introduce en sus declaraciones un ligero matiz en favor de repartir riqueza "porque es compatible apostar fuerte por Valladolid con el equilibrio entre el resto de territorios" Óscar Puente insiste en que Valladolid está maltratada por el Gobierno autonómico. Cree que la capital pucelana "ha pagado el pato de ser la capital no oficial de la comunidad".

"No tenemos la culpa de ser el centro geográfico", asegura el regidor vallisoletano para defender que inversiones como un hospital o el propio aeropuerto tienen más rentabilidad en Valladolid porque "pueden ser utilizadas por la mayor parte de los vecinos de la comunidad autónoma".

Son declaraciones que Óscar Puente, que también es portavoz nacional de la ejecutiva del PSOE, ha realizado en la Cadena Ser y que se producen tan solo un día después de que el secretario provincial de su partido en León, Javier Cendón, le pidiera más contención a la hora de lanzar sus ideas. Cendón aprovechaba para ello dos frases conocidas popularmente por haber sido utilizadas por el monarca emérito: "Por qué no te callas" y "Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir".

Rompen un cuadro de una exposición tras quejarse la alcaldesa de Las Casas del Conde de que aparecía su marido

Orden a los dueños del palacete del paseo de la Estación para que realicen una reforma de 108.000 euros

La modernización total del barrio de Tejares, en marcha