El "ciruelo" del "diablillo" de Segovia aviva la polémica

VOX Segovia considera que la ubicación de una escultura con la imagen de un 'diablillo' haciendose un 'selfie', y que hace alusión a la leyenda sobre la construcción del Acueducto, "no es del agrado de todos los ciudadanos" además de ser "horroroso", al tiempo que ha asegurado que este "fauno desnudo al lado de un colegio religioso de niñas o de la imagen de la Virgen del siglo XVIII no es estético, es vergonzoso, provocador y de mal gusto".



En un comunicado, la formación Vox cree que "al margen de los procedimientos administrativos vulnerados y las intenciones ocultas que debe haber", una Alcaldía "no está, para crear guerra entre ciudadanos y que Segovia" ya que es el Ayuntamiento segoviano quien aprobó la instalación de esta escultura en la calle San Juan, en el centró histórico.



"El Fauno estéticamente es horroroso, pertenece a la mitología romana, no tiene nada que ver con la leyenda del Acueducto de Segovia y le llamarán Claudio no, por la autora de su colocación sino, por el ciruelo que luce y que no es necesario a no ser que esté allí, para desafiar, enojar y ofender a los segovianos y turistas", asegura la formación verde en el comunicado.



Asimismo, esta formación considera que el Ayuntamiento "no está, para intervenir, encarrilar o dirigir al turista, por donde debe de ir a

la Plaza Mayor o al Alcázar está para informar".



VOX Segovia como se comprometió el 24 de octubre del año pasado ha apoyado a la Asociación San Miguel y San Frutos, para evitar su colocación y este viernes se han entregado 12.500 firmas, además de ser partidario "de la paz y convivencia entre los vecinos de buena voluntad de Segovia", por lo que rechaza "estos proyectos innecesarios".



Si la Justicia da el visto bueno a la colocación del 'diablillo' en la calle San Juan, Vox Segovia "con la confianza de la mayoría de los segovianos quitará ese adefesio, esa birria ridícula", al tiempo que plantea que el Ayuntamiento "podría poner El Buscón o una estatua de ciclista segoviano más laureado".



Por otra parte, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia ha rechazado la paralización de manera cautelar de la colocación de la estatua, según informaron fuentes del Consistorio local. El juez señala textualmente en su resolución "no haber lugar a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado" y además condena en costas a la parte actora hasta un límite máximo de 500 euros. La donación de la estatua por parte del escultor fue aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Segovia el pasado 24 de octubre de 2018.



La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y la concejal de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia Santos, presentaron la imagen de la estatua del "diablillo" que se va a a instalar en la calle San Juan el pasado día 10. Según los datos aportados, la estatua, de 1,70 metros de altura y

compuesta de bronce y granito, ha sido cedida al Ayuntamiento por su autor, José Antonio Abella, mientras que la fundición y colocación de la misma corren a cuenta del empresario segoviano José Luís Herrero.



La estatua estará sentada sobre el muro de la calle San Juan, en la parte más alta de esta vía y sujetará con unas tenazas un sillar compuesto de granito. El escultor, José Antonio Abella, ha incluido en la escultura un elemento de actualidad, un teléfono móvil con el que el diablo se está haciendo un 'selfie' frente a su obra, el Acueducto.





