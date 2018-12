Waterboys se une a Rod Stewart en el cartel de Músicos en la Naturaleza

La próxima edición del festival Músicos en la Naturaleza, que se celebrará el 29 de junio en la Sierra de Gredos, contará con la participación de The Waterboys como nueva banda confirmada, tras el anuncio del cabeza de cartel, Rod Stewart.



The Waterboys es un grupo de referencia internacional en el mundo del folk y el rock and roll. La banda británica nació en 1981 y dos años después publicó su primer disco con influencias de Simple Minds y The Alarm. El grupo, con el escocés Mike Scott como líder, ha publicado discos clásicos del rock como 'This is the sea' (1985), 'Fisherman's Blues' (1988), 'Room to room' (1990) -estos dos últimos, fundamentales en la recuperación para el gusto popular del folk irlandés- y canciones imperecederas como 'The whole of the moon', un tema tributo al escritor Clive Staples Lewis. En 2015 publicó el álbum 'Modern Blues', en el que el ritmo soul sureño se suma a su cóctel de rock clásico. Además, el LP doble 'Out of all this blue', publicado en septiembre de 2017, recorre todos los ángulos de su música.



Al igual que Rod Stewart, la banda británica repasará los éxitos de toda su carrera para mostrar su evolución a través de los años. Los temas clásicos protagonizarán la velada en la Sierra de Gredos. A estos artistas se sumará un tercero, aún sin confirmar, y juntos formarán el cartel definitivo de Músicos en la Naturaleza 2019.



Rod Stewart y The Waterboys se unen a la lista de artistas internacionales del festival, por el que han pasado Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O´Riordan o Maná, y artistas nacionales como Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos y Nacha Pop.



El carácter sostenible del festival y el compromiso ambiental vuelven a unirse en favor de la difusión de los valores de la Sierra de Gredos. La repercusión económica directa en estos 13 años que lleva celebrándose se estima superior a los 20 millones de euros, teniendo en cuenta las diferentes actividades económicas de la zona y que -junto a la importantísima promoción del destino Gredos durante los meses previos y posteriores al festival- hacen de la iniciativa un escaparate para difundir los valores naturales, ambientales y turísticos de este espacio natural.





Gabriel de la Mora (Ganemos) no dimite a pesar de ser condenado por calumnias a dos policías

El acusado de tocar el pecho a su doctora en Salamanca asegura que ella tenía cierto interés en él

Las licencias para los velatorios y crematorios de Ciudad Rodrigo, nulas según el Consejo Consultivo