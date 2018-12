Las personas ciegas salmantinas contarán con tarjeta sanitaria en braille

Las personas ciegas de Castilla y León contarán con tarjeta sanitaria en braille y recetas accesibles mediante correo electrónico para que puedan consultarlas de forma adaptada a sus necesidades en formato audible gracias a un convenio que suscribirán la Consejería de Sanidad y la ONCE.



El acuerdo, que estará vigente durante dos años con posibilidad de prórroga, pretende establecer un marco de colaboración entre ambas entidades que permita, a través de diversas actuaciones y programas, garantizar a las personas ciegas o afectadas por deficiencias visuales de carácter grave o severo el acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios y prestaciones del Sistema de Salud de Castilla y León.



Así lo ha explicado este miércoles el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha estado acompañado por el director general de Innovación de la Gerencia Regional de Salud, Rafael Sánchez, en una rueda de prensa en la que estaba prevista la rúbrica del convenio por parte del delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, aunque un problema con las fechas ha impedido que así fuera.



Mediante este acuerdo se adaptarán los sistemas de información y las aplicaciones informáticas para lograr una mejora accesibilidad de estas personas con discapacidad visual severa, algo en lo que colaborará la ONCE, que asesorará y supervisará las medidas y el desarrollo de los programas.



Entre las medidas concretas que se llevarán a cabo, la Gerencia Regional de Salud posibilitará el acceso de las personas ciegas a la información contenida en las recetas médicas y prescripciones facultativas en formato electrónico, es decir, por correo electrónico, mediante la adaptación de la aplicación correspondiente que permitirá que sea audible.



Asimismo, posibilitará también el acceso a la información contenida en la tarjeta sanitaria, a través de su adaptación al sistema braille y de la inclusión de códigos de lectura mediante sistemas electrónicos accesible para aquellos usuarios que dispongan de dispositivos adaptados.



Además, se ofrecerá el acceso gratuito a glucómetros y a sistemas de monitorización continua de glucemia para las personas ciegas con diabetes que requieran del uso de los mismos. Con ello se permite una autonomía personal plena en el autocontrol y cuidados específicos para dicha enfermedad.



Actualmente estos sistemas se disponen para menores de 14 años y progresivamente se extenderá su uso a otros grupos de población como mujeres embarazadas, personas con discapacidad funcional o personas con diabetes mellitus tipo 1 con descompensaciones "frecuentes".



RECETAS PARA TRABAJADORES

Por otra parte, a través de este acuerdo se ofrece la posibilidad de que los servicios de medicina de empresa de la ONCE emitan recetas del Sistema Público de Salud para sus trabajadores, la mayoría de los cuales son personas con discapacidad.



Para el desarrollo de esta medida será necesaria la adecuada coordinación con los médicos de familia de dichos pacientes y se establecerá el procedimiento para la emisión de etiquetas a aquellos pacientes que requieran recetas de forma habitual por el médico de empresa.



Sáez Aguado ha destacado esta medida dentro de las que contribuyen a la "humanización" de la sanidad al adaptar la misma a las necesidades y requerimientos de los pacientes.



Otras iniciativas que, de forma indirecta, ya ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad y que se enmarcan dentro de las actuaciones que se llevan a cabo es la prevención de la retinopatía diabética, ya que es una de las principales causas de ceguera.



A este respecto, el consejero de Sanidad ha cifrado en 4.000 las consultas que se han evitado gracias al programa de prevención puesto en marcha de forma piloto en Valladolid y Palencia, pero que extenderá a otras áreas de salud, y que permite que profesionales de Atención Primaria realicen análisis de fondo de ojo a personas con diabetes para su lectura en el Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) para determinar los casos que deben someterse a un mayor control y revisión.



Fuera el ámbito sanitario, la firma de este acuerdo posibilita también la venta de productos de juego de la ONCE por parte de agentes vendedores en los recintos sanitarios de Sacyl, previa solicitud de la ONCE y atendiendo a las normas específicas de cada uno de los centros.





