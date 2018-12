¿Sabes cuántos envases de plástico ha reciclado cada salmantino en 2018?

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el director de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes, Ángel Hervella, han presentado esta mañana, en el Centro de Tratamiento de Residuos de Palencia, los resultados de 2018 en materia de reciclaje de envases de plástico, latas, briks, papel y cartón en la Comunidad.

Los datos de este año muestran que la aportación de cada ciudadano al contenedor amarillo ha aumentado en más de un 10,8%, lo que supone duplicar la cifra del periodo anterior. Estos datos indican que cada ciudadano de Castilla y León ha reciclado una media de 920 envases este año. Además del aumento del reciclaje de envases de plástico, latas y briks a través del contenedor amarillo, este año el reciclaje de papel y cartón ha experimentado un aumento del 4,3 % con respecto a 2017, lo que supone que cada ciudadano ha reciclado una media de 717 envases en el contenedor azul durante el año actual.

Se estima que cuando finalice el año se habrán recogido más de 26.700 toneladas de plástico en los contenedores amarillos de Castilla y León, lo que representa una media de 12,8 kilos por habitante. En cuanto al papel y cartón, se prevé que el contenedor azul contabilice18, 3 kilos por ciudadano de la Comunidad, representando más de 43.700 toneladas de papel y cartón.

Suárez-Quiñones ha destacado los buenos resultados que dejan las campañas de sensibilización y ha recordado que en Castilla y León "la educación ambiental está permitiendo mejorar los datos del reciclaje" y, lo que es más importante, que se ha convertido en un hábito que "ya forma parte del ADN de los ciudadanos".

"No podemos negar que, cada vez más, los ciudadanos son conscientes de los retos ambientales a los que nos enfrentamos como sociedad y de cómo cada uno de nosotros, con pequeños gestos, podemos contribuir a mejorar esta situación. Los resultados de reciclaje de envases en Castilla y León han experimentado en los últimos años un crecimiento constante, pero las previsiones de 2018 reflejan, además, que los castellanos y leoneses apuestan por el reciclaje como herramienta para cuidar del medioambiente. No obstante, no podemos relajarnos, tenemos que seguir avanzando en este sentido porque todavía queda mucho por hacer", ha declarado Ángel Hervella.

La concienciación ambiental es uno de los factores, que junto con el refuerzo de las infraestructuras están ayudando a aumentar los datos de reciclaje en la Comunidad.

En un momento de creciente preocupación global por la contaminación, el cambio climático o los plásticos, los ciudadanos de Castilla y León están mostrando una gran responsabilidad con el entorno a través de gestos individuales como el reciclaje, cuyos beneficios para el medioambiente son directos, tanto en ahorro de emisiones de dióxido de carbono como en consumo de agua y energía.

Estas cifras también son el resultado del esfuerzo conjunto llevado a cabo por la Administración autonómica, los municipios, las comarcas y Ecoembes por ofrecer a los ciudadanos más y mejores infraestructuras que faciliten el reciclaje en cualquier momento. Así, además de los 28.269 contenedores repartidos por la Comunidad y las mejoras en las rutas de recogida, destacan las acciones encaminadas a impulsar el reciclaje en nuevos entornos, como las puestas en marcha para incorporar la recogida selectiva en diferentes municipios de Castilla y León en el canal Horeca. Acercar el reciclaje a los ciudadanos era algo que también buscaba el proyecto Camino del Reciclaje, desarrollado conjuntamente por ambas instituciones, para facilitar la recogida selectiva y el reciclaje a lo largo de la Ruta Jacobea.

