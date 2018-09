Mañueco a Pedro Sánchez: "Si no sabes o no puedes gobernar, vete a tú casa ya"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado la labor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cuya postura sobre la financiación autonómica ha tildado de "un cachondeo" y le ha instado a que se marche a su casa "ya".

"Sánchez, si no sabes, no quieres o no puede gobernar, vete a tu casa ya", le ha espetado en su intervención en un acto en Ávila junto al presidente nacional del PP, Pablo Casado.

Fernández Mañueco ha recordado que en febrero, en la oposición, Sánchez exigía al Gobierno del PP un nuevo modelo territorial y después, cuando no había pasado un mes en La Moncloa "se traga sus palabras con toda su cara y dice en el Congreso que no hay tiempo en esta legislatura".

Asimismo, el presidente de los 'populares' castellanoleoneses ha abogado por un modelo territorial elaborado "desde el diálogo y el consenso entre todos los gobiernos y fuerzas, sin privilegios sin tratos de favor para nadie" y en línea con lo que ha hecho el Gobierno del PP para Castilla y León para ofrecer "mejores servicios para las familias y las personas".

"El actual modelo es muy malo porque no piensa en las personas y sí en los territorios, ya que se se hizo para que el Gobierno de Zapatero y el PSOE pagarán los intereses políticos", ha sentenciado el político.

Por otra parte, Fernández Mañueco, que ha mostrado el decidido apoyo del PP de Castilla y León a Pablo Casado, ha hablado de la necesidad de defender las centrales térmicas de Palencia y León por el empleo que generan y por que "son vitales" y su desaparición elevaría en un 15 por ciento la factura en todo el país.

"Debemos mantener como sea su actividad, porque una nación que no es capaz de controlar las fuentes de energía es una tierra que no controla su futuro", ha señalado, a la vez que ha mostrado apoyo y su solidaridad hacia los trabajadores Vestas y ha agradecido "el trabajo y el esfuerzo de la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Villadangos para resolver un problema muy complicado".