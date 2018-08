El Gabinete de la Alcaldía de León pactó pagar mil euros al mes a cambio del apoyo de Cs al presupuesto 2018

El Gabinete de Alcaldía de León pactó pagar mil euros al mes a cambio del apoyo de grupo municipal de Ciudadanos a los presupuestos del Ayuntamiento para 2018. Así se desprende del contenido de las grabaciones del ´caso Enredadera´ realizadas en enero de este año por la UDEF y que recoge el diario digital leonoticias.

Una conversación entre Sadat Maraña, el asesor de Ciudadanos (ahora expulsado del partido) y el empresario Jesús Sanz (La Nueva Crónica y Carflor) desvela el acuerdo que negociaban el pasado mes de enero con el jefe del Gabinete de Antonio Silván y que habría desembocado en la aprobación de los presupuestos tres meses después, el 27 de abril, con los votos de PP y Cs.

El trato implicaba que el Consistorio pagaría mil euros al mes a través de facturas emitidas al periódico La Nueva Crónica por anuncios del Consistorio en una pantalla exterior y que esas cantidades serían a mayores de los 50.000 euros asignados al diario como publicidad institucional del Ayuntamiento. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal concluye en el informe que acompaña la causa del ´caso Enredadera´ sobre amaño de contratos en Cataluña y Castilla y León, que "el citado compromiso tiene como contraprestación únicamente el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos".

Los agentes consideran de especial relevancia la conversación entre Sadat Maraña y Jesús Sanz el día 26 de enero de 2018 a las 19:56 horas:

JESÚS SANZ: Sí, Sadat.

SADAT MARAÑA: Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal?

J. S.: ¿Qué tal? ¿Todo bien?

S.M.: Bien, bien. Hoy estuve comiendo... dime.

J. S.: Apunté aquí llamarte hoy. Digo, yo no sé si me dijiste que hoy había pleno, pero al final digo, creo que se aplazó.

S.M.: Sí, hoy había pleno, pero se aplazó, pero hoy comimos con Maté igualmente (probablemente José Antonio Maté jefe de Gabinete en la Alcaldía de Antonio Silván).

J. S.: Ah, ah vale.

S.M.: Pero claro nos dijo que se había aplazado, pero bueno, es igual, más o menos estuvimos concretando las cosas y me dijo que el momento en que se aprobara el... el presupuesto que... que tiraríamos para «alante» con el tema. Entonces he quedado para hablar con él otra vez cuando se apruebe el presupuesto, pero está ya bastante avanzada la cosa, eh. Mil más IVA al mes.

J. S.: Vale, vale. Yo fíjate que como no me fío mucho del paisano, no, no por nada, no he tenido ningún problema con él. Es un experto en alargar, dilatar, eh... generar tal, que pase el tiempo y no sé qué. Lo digo por el periódico.

S.M.: Sí, sí.

J. S.: Entonces, no las tenía todas conmigo. Digo, tal, habrá quedado con él, os habrá dado largas, habrá dicho: Bueno, es que hoy no puedo... La próxima semana miramos a ver y tal, bueno.

S.M.: No, no. Hemos comido con él en el Mercado Varillas hoy, Juan Carlos y yo. Así que... Y sabe que urge el tema porque bueno, este año va a ser un año complicado y bueno, bueno. Ya te contaré en persona que tiene que hacerlo sí o sí, si quiere algo de ayuda, si no, no hay nada que hacer, así que bueno, en principio parece que sí.

J. S.: Te iba a decir. Para la casa, la mía, ¿eso tiene algún precio? o no, ¿es más bien un precio el que habéis puesto vosotros?

S.M.: Nosotros.

J. S.: Vale, vale, vale. O sea que no es un cuestión que diga, ah, pues si me anuncio ahí, luego, joder, es que el periódico... el periódico...

S.M.: No, no, no. Es totalmente aparte. No, no no. Totalmente aparte. O sea que lo del periódico es lo del periódico y él se ha comprometido a lo que te dije la última vez así que en eso no hay cambios.

J. S.: Vale, vale. Lo que pasa que bueno, ya sabes que los políticos son muy sensibles y tienen la piel muy fina, entonces, cuando haces algo bien les parece poco, tiene que ser más y cuando haces una cosita de nada ya se revolucionan.

S.M.: Ya, pues tendrían que ser más... más listos que todo eso. Que deberían, pero bueno. Es igual, a mí se comprometió conmigo a cincuenta.

J. S.: Vale, vale.

S.M.: Entonces si se sale de ahí ya veremos, pero de momento el compromiso está sobre la mesa. Con lo cual... Y lo de la pantalla aparte, claro.

J. S.: Vale, vale. Bueno, entonces esperamos, esperamos a ver que... cuando marcan la... Yo no sé si leí o lo he soñado. El miércoles o no lo sé.

S.M.: El miércoles, miércoles. Miércoles. El mismo día que Diputación. El miércoles.

J. S.: Vale, vale, vale. Venga.

S.M.: Adiós, adiós. Ciao, Ciao.