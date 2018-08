Ciudadanos da un límite de 24 horas antes de decidir si apoya la moción contra Silván

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de León, Gema Villarroel, ha dado un plazo 24 horas para que dimita el concejal del PP investigado con el caso 'Enredadera', José María López Benito, o sea directamente cesado por el alcalde, tras lo que concluido este plazo la formación naranja decidirá si respalda la moción contra Antonio Silvan impulsada por el PSOE.

Así se ha manifestado Villarroel al término del Pleno Extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de León y convocado por el alcalde para dar explicaciones por la aparición de Antonio Silván en las conversaciones telefónicas grabadas al empresario José Luis Ulibarri.

Por otro lado, la portavoz de Cs ha cogido el guante lanzado por el alcalde de crear una comisión municipal de investigación sobre el caso 'Enrededera' pero ha declinado que sea la formación naranja quien presida dicha comisión ya que, según palabras de Villarroel, "el pp no está en posición" de decidir quién debe ser el presidente, algo que tendrán que acordar todos los grupos municipales.

Al respecto, Gema Villarroel ha precisado que se va a encargar "personalmente" de que el formato de dicha comisión de investigación municipal sea el adecuado "de preguntas respuestas" para que el alcalde "no pueda esconderse como ha hecho hoy" en el Pleno extraordinario "donde no ha aclarado nada y no ha respondido a las preguntas de la oposición".

Unas preguntas que en especial han sido realizadas por el portavoz de del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, como por la propia Villarroel, en las que han instado al a Silván a que explicará por qué informó a tiempo real a Ulibarri sobre una mesa de contratación que no era competencia suya; si tiene la costumbre a acatar las decisiones de dicho empresario; si siempre que le dicen que arregle algo lo hacen sin protestar o si actúa de la misma con todos los empresarios.

En ese sentido, Diez ha criticado a Silván que "las medias verdades de su justificación son injustificables" y que "la mancha que ha dejado sólo se puede limpiar con explicaciones claras". Del mismo modo, el portavoz de León Despierta, Óscar Fuertes, ha calificado la situación del equipo de gobierno como "insostenible" y cree que es "urgente" que haya un cambio para "velar" por los intereses de los leoneses.

Por su parte, la edil de León en Común, Victoria Rodríguez, ha asegurado que "Silván se dedica a la política como ocio" por lo que considera que por "higiene democrática" tiene que dejar su puesto como alcalde porque "ha vivido mucho tiempo de la política". Por otro lado, el concejal de UPL, Eduardo Sendino, ha indicado que Silván debería haber hecho un ejercicio de "responsabilidad" y dar explicaciones a las preguntas porque "no hay que ser honrado, sino parecerlo".

No obstante, el alcalde se ha defendido a todas las críticas que ha recibido y ha utilizado la postura que ha mantenido durante la última semana, ya que ha argumentado que no se encuentra investigado porque "no he cometido ningún delito ni falta ninguna". Una situación de lo que ha admitido que se siente "sorprendido" porque ha destacado que dos de sus premisas siempre han sido la "honradez y decencia".

En defensa de Silván también ha acudido el portavoz del PP, Fernando Salguero, que ha resaltado que el alcalde "ha dado la cara en todo momento" y pese a ello "le va a resultar difícil recuperar la dignidad política que había conseguido".

Además, ha cuestionado al resto de partidos si van a convocar un Pleno por cada político que aparezca en el sumario de la 'Operación Enredadera' y ha recordado que el resto de partidos también tienen miembros investigados por la misma trama u otras.

Al respecto, José Antonio Diez ha asegurado que el PSOE va a seguir adelante con la moción de censura planteada para "echar" a Silván como alcalde y "construir un alternativa limpia en León. Una moción que ha sido apoyada por León Despierta, León en Común y UPL, pero que requiere del apoyo de Cs, que en el plazo de 24 horas tal y como ha señalado Villarroel anunciará su decisión.

Por último, Silván ha apuntillado que la "dignidad y la confianza se revalidan en el ámbito público cada cuatro años con las elecciones" y que "no se consiguen con mociones de censuras ansiosas que siguen el modelo de Pedro Sánchez". A la postre, ha añadido que "serán los leoneses en ocho meses los que nos den o nos quiten la razón en las urnas".