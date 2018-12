Silván dice que no ha cometido ilegalidad alguna y que no reniega de las personas con las que habla

El alcalde de León, Antonio Silván, ha comparecido este jueves para demostrar que no tiene "ningún motivo para ocultarse" porque no está "ni imputado ni investigado en ninguna trama judicial" y para asegurar que a lo largo de su trayectoria política no ha cometido "jamás, jamás ni una falta ni una ilegalidad".

Así se ha pronunciado Silván tras reunirse este jueves con los portavoces de todos los grupos municipales, a excepción de Ciudadanos (Cs), tras conocerse que aparece en algunas grabaciones de la UDEF dentro de la Operación 'Enredadera', que se llevó a cabo en más de una treintena de ayuntamientos sobre las concesiones semafóricas y de radares.

"No me oculto nada y no tengo ningún motivo para ocultarme, no he cometido ningún delito, ni falta y no estoy ni imputado ni investigado en ningún procedimiento judicial", ha manifestado el alcalde de León, quien ha precisado que en toda su trayectoria "jamás, jamás" ha cometido un delito o falta y "jamás, jamás" ha cometido una ilegalidad.

Asimismo, Silván ha aseverado que no renegará de las personas con las que habla, en referencia a las conversación con el empresario José Luis Ulibarri, y ha precisado que él es "un personaje público, un político" que habla "prácticamente con todo el mundo" y así se ha referido a que habla con directores, editores, dueños y profesionales de los medios de comunicación; con "cientos, sino miles" de empresarios de todos los sectores, con representantes de todos los colectivos sociales, económicos, culturales y deportivos y "con los vecinos".

Al respecto, el alcalde de León ha precisado que "ese hablar con la gente desde el punto de vista personal y profesional" lo ha hecho toda su vida por lo que lo seguirá haciendo, "pero siempre" con dos condicionantes, "el principio de legalidad y la salvaguarda del interés general"

Esto es lo que Antonio Silván ha querido trasladar a todos los leoneses y a los grupos municipales, excepto Cs, ya que la portavoz, Gema Villarroel, ha declinado escuchar las explicaciones del alcalde, algo a lo que el alcalde reconoce que se ha acostumbrado "últimamente" ya que sus encuentros "son a través de los medios de comunicación y no de forma personal".

Por otro lado, Silván ha anunciado un Pleno extraordinario que se convocará dentro del plazo legal que establece la ley, para poder "comparecer cuanto antes" y dar todas las explicaciones pertinentes, ya que tal y como ha reiterado no se esconde de nada ni de nadie porque no tiene motivo porque no está "ni investigado ni imputado" además de que habla "con muchísima gente" porque ese es su "cometido y responsabilidad" y su "forma de ser".