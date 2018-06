El pintor Félix Cuadrado Lomas renuncia al Premio de las Artes por no tener remuneración económica

El pintor vallisoletano Félix Cuadrado Lomas, galardonado el jueves con el Premio de las Artes de Castilla y León 2017, ha renunciado al mismo al no contar con "dotación económica", según reflejan varios medios de comunicación en su edición de este sábado.

El artista preguntó si estos premios antes estaban remunerados "y me dijeron que sí", pero, continúa, que "desde hacía cinco años no por la crisis". A juicio de Cuadrado Lomas se están dando subvenciones a "cualquiera para nada", por lo que señala que si no hay dinero, "que quiten el premio, que lo suspendan y quedan como Dios".

"Los demás premiados que hagan lo que les de la gana, pero yo, como castellano que soy, por naturaleza, me acojo a fuero de castellano: digo lo que pienso, al pan pan y al vino vino. Que suspendan el premio, pero que no hagan el ridículo, porque entonces me siento discriminado, por no aludir a términos mayores que recoge la Real Academia de la Lengua. ¿Por qué a otros sí y a mí no?", recogen los distintos medios.