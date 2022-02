Vox pedirá presidir las Cortes a la espera de un acuerdo para entrar en el Gobierno de Mañueco

En cualquier caso, las fuentes de Vox insisten en que su entrada en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco no es negociable y no temen que un bloqueo en las negociaciones pueda llevar a la repetición de las elecciones.

Las mismas fuentes de Vox comparan la situación incluso con las negociaciones fallidas entre UPyD y Ciudadanos para una alianza, que fueron el inicio de la caída del partido magenta y auge de la formación liderada por Albert Rivera.

Según sus cálculos, hasta un tercio de los votantes del PP se sienten próximos a los postulados de Vox y no entenderían que se negara una negociación, pudiendo provocar un importante trasvase de voto en próximas citas electorales.

En cualquier caso, fuentes del partido de Abascal aseguran que la falta de acuerdo no tendría consecuencias en otros territorios. Aunque inciden en que actualmente no hay ningún pacto estable entre Vox y el PP --porque en Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid están rotos, y en la Comunidad de Madrid solo se apoyó la investidura-- el partido no tomaría represalias contra los ‘populares’ en otras instituciones si el pacto en Castilla y León no sale adelante.