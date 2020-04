Uso generalizado de mascarillas: ¿Sí o no?

La sintonía entre el Gobierno y la Junta parece pasar por un mal momento. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, cuenta con una opinión diferente sobre el uso de las mascarillas a la del ministro del ramo, Salvador Illa. Si este último anunció el viernes que sería útil generalizar el uso de mascarillas en toda la población, Casado no comparte tal opinión, ya que considera que esa utilización solo resultaría efectiva con los contagiados, al evitar que propaguen el virus.

“Lo que protege es la cuarentena social, lavarse las manos y respetar las distancias”, afirmó Casado. No obstante, la consejera precisó que el anuncio del ministros seguramente se refiriera a una situación futurible, no del momento actual. Indicó que cuando pase el estado de alarma, lo más recomendable es que aquellas personas que han pasado el COVID-19 “tengan que usarla para asegurar que no contagian a otros”.

Casado incluso advirtió de que el uso generalizado de mascarillas puede ofrecer una sensación de falsa seguridad, lo que puede acabar derivando en que las personas decidan moverse o realizar actividades que al final acaben propagando aún más la epidemia.