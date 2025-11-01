Un único acertante de La Bonoloto se lleva miles de euros en una ciudad de Castilla y León El premio ha sido de segunda categoría

La Gaceta Soria Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:05

El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha vuelto a repartir suerte en Castilla y León, más concretamente en Soria capital, donde un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario- ha sido premiado con 135.966,69 euros.

El boleto fue validado el punto de venta ubicado en la calle Marqués de Cerralbo sin número y la combinación ganadora del sorteo fue: 06, 07, 27, 28, 37 y 40. El número complementario fue el 15 y el reintegro, el 6.