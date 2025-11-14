Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado La peor parte se la lleva la provincia de Ávila

La borrasca 'Claudia' y sus efectos han motivado que la Agencia Estatal de Meteorología ponga bajo aviso amarillo o naranja a varias provincias de Castilla y León este sábado, concretamente, las de Salamanca, Ávila y Segovia.

En Salamanca, el aviso amarillo permanecerá vidente hasta las 19:59 horas en las comarcas de Sur de Salamanca y Sistema Central, donde se encuentran municipios como La Alberca, Béjar o Los Santos.

Las lluvias han propiciado que se establezca este aviso y se prevé una precipitación acumulada de 40 mm en 12 horas como continuación a las lluvias de este viernes.

En Ávila el aviso naranja por lluvias se mantendrá entre las 10:00 y las 19:59 horas en el Sistema Central y Sur de la provincia, franja en la que se esperan hasta 80 mm en 12 horas, así como una precipitación acumulada durante la tarde noche del viernes y sábado entre 150 y 200 mm en zonas altas preferentemente. Antes de las 10:00 horas el aviso será amarillo y se esperan para entonces 60 mm de lluvia acumulados en 12 horas.

En el Sistema Central de Segovia, de las 14:00 horas a las 23:59 horas, se mantendrá un aviso amarillo en el que la precipitación acumulada esperada es de 40 mm en 12 horas.

