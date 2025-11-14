Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del río Tormes desbordado este viernes a su paso por Puente del Congosto. TEL

Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado

La peor parte se la lleva la provincia de Ávila

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

La borrasca 'Claudia' y sus efectos han motivado que la Agencia Estatal de Meteorología ponga bajo aviso amarillo o naranja a varias provincias de Castilla y León este sábado, concretamente, las de Salamanca, Ávila y Segovia.

En Salamanca, el aviso amarillo permanecerá vidente hasta las 19:59 horas en las comarcas de Sur de Salamanca y Sistema Central, donde se encuentran municipios como La Alberca, Béjar o Los Santos.

Las lluvias han propiciado que se establezca este aviso y se prevé una precipitación acumulada de 40 mm en 12 horas como continuación a las lluvias de este viernes.

En Ávila el aviso naranja por lluvias se mantendrá entre las 10:00 y las 19:59 horas en el Sistema Central y Sur de la provincia, franja en la que se esperan hasta 80 mm en 12 horas, así como una precipitación acumulada durante la tarde noche del viernes y sábado entre 150 y 200 mm en zonas altas preferentemente. Antes de las 10:00 horas el aviso será amarillo y se esperan para entonces 60 mm de lluvia acumulados en 12 horas.

En el Sistema Central de Segovia, de las 14:00 horas a las 23:59 horas, se mantendrá un aviso amarillo en el que la precipitación acumulada esperada es de 40 mm en 12 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las lluvias provocan crecidas en los ríos de Ávila, Salamanca y Zamora: el 112 pide extremar la precaución en cinco localizaciones
  2. 2 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  3. 3 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  4. 4 El salmantino aficionado a grabar a mujeres por debajo de la falda en todo tipo de eventos acepta más de 13 años de cárcel
  5. 5 Un hombre herido tras ser atropellado en la avenida de los Cedros
  6. 6 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  7. 7 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  8. 8 «Estos cerdos van solos a la otra finca»
  9. 9 La AEMET activa el aviso rojo en una provincia de Castilla y León por las fuertes lluvias que se esperan en la madrugada de este viernes
  10. 10 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la Avenida de los Maristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado

Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado