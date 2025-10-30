Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un día lluvioso en Salamanca. ARCHIVO

Tres provincias de Castilla y León, incluida Salamanca, en aviso por lluvias este viernes

Se podrían alcanzar hasta 60 milímetros en 12 horas

E. P.

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:32

Comenta

Las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora (en la zona de Sanabria) estarán este viernes, 31 de octubre, en aviso amarillo por lluvias que pueden alcanzar hasta 60 milímetros en 12 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogida por Europa Press.

En concreto, en el Sistema Central y en el sur de Salamanca, el aviso contempla riesgo por lluvias de hasta 60 milímetros en 12 horas entre las 10:00 y las 23:59 horas de este viernes.

Por otro lado, se podrían registrar lluvias de hasta 40 milómetros en 12 horas en la comarca de Sanabria (Zamora) entre las 0:00 y las 20:00 horas de la jornada del viernes y entre las 10:00 y las 23:59 en el sur de Ávila.

