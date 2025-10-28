Un terremoto a un paso de Salamanca sorprende a los vecinos de una pequeña localidad El pasado sábado se registraron otros dos en la provincia de León

La Gaceta Martes, 28 de octubre 2025, 17:59

Un terremoto de magnitud 1.9 en la escala de Richter fue registrado este lunes a última hora de la noche Instituto Geográfico Nacional en la localidad zamorana de Muelas del Pan.

El temblor ha tenido lugar a las 23.46 horas, según los datos recogidos por el propio organismo, el cual ha avanzado una profundidad de hasta dos kilómetros.

El punto exacto del terremoto se corresponde con las coordenadas 41.5409 de latitud y -5.9863 de longitud, enmarcado en la comarca zamorana.

Además de este terremoto, Castilla y León también ha sufrido otros dos esta semana, en este caso en las localidades leonesas de Castrocontrigo -de magnitud 2.4 este pasado sábado- y Murias de Paredes -de magnitud 1.6 el mismo sábado-.