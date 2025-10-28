Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la ubicación donde ha tenido lugar el terremoto. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Un terremoto a un paso de Salamanca sorprende a los vecinos de una pequeña localidad

El pasado sábado se registraron otros dos en la provincia de León

La Gaceta

Martes, 28 de octubre 2025, 17:59

Un terremoto de magnitud 1.9 en la escala de Richter fue registrado este lunes a última hora de la noche Instituto Geográfico Nacional en la localidad zamorana de Muelas del Pan.

El temblor ha tenido lugar a las 23.46 horas, según los datos recogidos por el propio organismo, el cual ha avanzado una profundidad de hasta dos kilómetros.

El punto exacto del terremoto se corresponde con las coordenadas 41.5409 de latitud y -5.9863 de longitud, enmarcado en la comarca zamorana.

Además de este terremoto, Castilla y León también ha sufrido otros dos esta semana, en este caso en las localidades leonesas de Castrocontrigo -de magnitud 2.4 este pasado sábado- y Murias de Paredes -de magnitud 1.6 el mismo sábado-.

