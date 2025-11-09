Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, la directora general de Vivienda, María Pardo y representantes vecinales de Arroyovereda. E.P.

Suarez-Quiñones arremete contra la ley por el Derecho a la Vivienda: «ampara a los ocupantes ilegales»

El consejero incide en que la normativa del Ejecutivo central dificulta «recuperar la posesión»

E.P.

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:15

Comenta

Durante su visita ayer para reunirse con representantes vecinales de la urbanización Arroyovereda, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, que sufren una ocupación ilegal desde el 2022, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, arremetió contra las políticas de vivienda del Gobierno.

El consejero incidió en que la Junta realizan «un seguimiento permanente» de casos de viviendas ocupadas de forma ilegal en la Comunidad, como sucede en esa urbanización y en especial, como es también este caso, en aquellas zonas donde la ocupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad.

«La Junta defiende el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades», trasladó Suárez-Quiñones.

El consejero reiteró el compromiso de la Junta de defender los derechos de los ciudadanos que sufren esta situación y de apoyar iniciativas y reformas legislativas que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales, sustituyendo los cambios normativos puestos en marcha por el Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

A juicio del consejero, esos cambios normativos «amparan a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos».

Suárez-Quiñones destacó «la ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia», y apuesta por una acción conjunta de todas las administraciones que están en contra de esta legislación.

Para hacer frente a este problema, la Junta puso en funcionamiento en 2023, de la mano de las Cámaras de la Propiedad, las oficinas antiocupación que han recibido un total de 12.205 consultas, 305 consultas presenciales y 11.900 telemáticas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  3. 3 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  4. 4 Las carnicerías avisan de la subida que se espera para la próxima semana: los más previsores ya lo están comprando
  5. 5 Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre
  7. 7 Así quedó el escalafón taurino de 2025: de Talavante a Marco Pérez
  8. 8 Viviendas modernas y eficientes en un complejo para disfrutar
  9. 9 Las siete vidas de las cárceles
  10. 10 La mayor huella de Franco resiste en los edificios del Estado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Suarez-Quiñones arremete contra la ley por el Derecho a la Vivienda: «ampara a los ocupantes ilegales»

Suarez-Quiñones arremete contra la ley por el Derecho a la Vivienda: «ampara a los ocupantes ilegales»