Suarez-Quiñones arremete contra la ley por el Derecho a la Vivienda: «ampara a los ocupantes ilegales» El consejero incide en que la normativa del Ejecutivo central dificulta «recuperar la posesión»

E.P. Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Durante su visita ayer para reunirse con representantes vecinales de la urbanización Arroyovereda, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, que sufren una ocupación ilegal desde el 2022, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, arremetió contra las políticas de vivienda del Gobierno.

El consejero incidió en que la Junta realizan «un seguimiento permanente» de casos de viviendas ocupadas de forma ilegal en la Comunidad, como sucede en esa urbanización y en especial, como es también este caso, en aquellas zonas donde la ocupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad.

«La Junta defiende el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades», trasladó Suárez-Quiñones.

El consejero reiteró el compromiso de la Junta de defender los derechos de los ciudadanos que sufren esta situación y de apoyar iniciativas y reformas legislativas que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales, sustituyendo los cambios normativos puestos en marcha por el Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

A juicio del consejero, esos cambios normativos «amparan a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos».

Suárez-Quiñones destacó «la ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia», y apuesta por una acción conjunta de todas las administraciones que están en contra de esta legislación.

Para hacer frente a este problema, la Junta puso en funcionamiento en 2023, de la mano de las Cámaras de la Propiedad, las oficinas antiocupación que han recibido un total de 12.205 consultas, 305 consultas presenciales y 11.900 telemáticas.