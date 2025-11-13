Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la administración de lotería de León en la que se ha vendido uno de los boletos premiados. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja un primer premio en dos provincias de Castilla y León

El número agraciado ha sido el 57296, dotado con 300.000 euros al décimo

La Gaceta

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:59

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha dejado parte de su primer premio en Castilla y León, concretamente en las provincias de León y Segovia. El número agraciado ha sido el 57296, dotado con 300.000 euros al décimo. Los reintegros han sido el 6, el 8 y el 9.

En el caso de León, la suerte ha llegado hasta el número 6 de la calle Balmes, mientras que, en la provincia segoviana, el premio ha recaído en la localidad de Chañe, donde se ha vendido en la calle Real.

Además de en estos dos puntos de Castilla y León, el primer premio se ha repartido por distintas localidades del país, entre ellas Chiclana de la Frontera (Cádiz), Librilla (Murcia), Sevilla, Esparreguera (Barcelona), San Pedro del Pinatar (Murcia), Benidorm (Alicante), Gijón (Asturias), Villanueva del Fresno (Badajoz), Barcelona, Melenara (Las Palmas) y Las Galletas (Santa Cruz de Tenerife).

