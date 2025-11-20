Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La administración de lotería en la que se ha vendido el boleto acertante. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja un jugoso premio en un pueblo de Castilla y León

El número beneficiado ha sido el 97207

La Gaceta

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:50

Comenta

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 20 de noviembre, ha sonreído especialmente a Castilla y León. El número agraciado, el 97207, ha recaído en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde la administración situada en la Avenida de Burgos, número 2, ha repartido parte del premio principal, dotado con 300.000 euros al décimo.

El premio, no obstante, ha estado muy repartido por toda la geografía española. Además de a Aranda de Duero, la combinación ganadora ha llegado a Almería capital, Lorca (Murcia), Caudete (Albacete), Beniarrés (Alicante), Berja (Almería), Santander, Carboneras de Guadazaón (Cuenca), El Doctoral (Las Palmas), Madrid, Torrejón de Ardoz, Nueva Andalucía (Málaga), Monduermas (Murcia), Aldea Blanca (Santa Cruz de Tenerife) y Alginet (Valencia).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos nombres de moda para los bebés que triunfan en Salamanca
  2. 2 Franco: 50 años de la muerte del alcalde y honoris repudiado
  3. 3 El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
  4. 4 La interminable cola para comprar lotería vuelve a atravesar el centro de Salamanca
  5. 5 El maestro cumple su palabra y Julio Norte vuelve a torear 58 días después
  6. 6 Rescatan a un hombre de 78 años desorientado durante un paseo en el monte de Miranda del Castañar
  7. 7 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  8. 8 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  9. 9 Un camión vuelca en la A-62 en la mañana de este jueves
  10. 10 La provincia donde más se vive: un año y 9 meses más que la media española

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja un jugoso premio en un pueblo de Castilla y León

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja un jugoso premio en un pueblo de Castilla y León