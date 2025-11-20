El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja un jugoso premio en un pueblo de Castilla y León El número beneficiado ha sido el 97207

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 20 de noviembre, ha sonreído especialmente a Castilla y León. El número agraciado, el 97207, ha recaído en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde la administración situada en la Avenida de Burgos, número 2, ha repartido parte del premio principal, dotado con 300.000 euros al décimo.

El premio, no obstante, ha estado muy repartido por toda la geografía española. Además de a Aranda de Duero, la combinación ganadora ha llegado a Almería capital, Lorca (Murcia), Caudete (Albacete), Beniarrés (Alicante), Berja (Almería), Santander, Carboneras de Guadazaón (Cuenca), El Doctoral (Las Palmas), Madrid, Torrejón de Ardoz, Nueva Andalucía (Málaga), Monduermas (Murcia), Aldea Blanca (Santa Cruz de Tenerife) y Alginet (Valencia).