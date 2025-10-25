Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Siete de los diez puntos más lluviosos de España esta madrugada son de Castilla y León

Encabeza la lista Aldeanueva de Serrezuela (Segovia), con 22,8 milímetros acumulados hasta las 7:00 horas

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Castilla y León ha sido esta madrugada la comunidad más afectada por las precipitaciones, con siete de las diez estaciones meteorológicas que más lluvia han registrado en toda España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Encabeza la lista Aldeanueva de Serrezuela (Segovia), con 22,8 milímetros acumulados hasta las 7:00 horas. Le siguen varios puntos de la provincia de Soria, donde la lluvia ha caído con intensidad durante la noche: Burgo de Osma (16,4 mm), Lubia (13,8 mm), Almazul (10,8 mm), Morón de Almazán (10,8 mm) y Liceras (10,4 mm). También en Castilla y León, Rueda (Valladolid) ha registrado 9,6 mm hasta las 10:00 horas.

Fuera de la comunidad, destacan las estaciones de La Pobla de Cérvoles (Lleida) con 11,4 mm, Torla-Ordesa (Huesca) con 10,2 mm y El Soleràs (Lleida) con 9,6 mm.

Las precipitaciones han sido generalizadas en buena parte del norte y centro peninsular, aunque la mayor concentración de lluvia se ha dado en el este de Castilla y León, especialmente en la provincia de Soria, donde varios municipios han superado los 10 milímetros en pocas horas.

Este sábado, toda la provincia de Salamanca permanece bajo aviso amarillo por lluvias intensas y la mañana en la capital ha estado marcada por las precipitaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  2. 2 Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana
  3. 3 Iker Casillas, víctima de un robo de película en su propia casa: una trampa hizo caer a los ladrones
  4. 4 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  5. 5 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  6. 6 Absuelto por sufrir un brote psicótico el hombre que acuchilló a un padre y su hija en un garaje en la Chinchibarra
  7. 7 Limitados los movimientos de compraventa de bovino por la dermatosis
  8. 8 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  9. 9 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  10. 10 Jorge Rey advierte de un cambio radical para la próxima semana: «Por los santos, la nieve...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Siete de los diez puntos más lluviosos de España esta madrugada son de Castilla y León

Siete de los diez puntos más lluviosos de España esta madrugada son de Castilla y León