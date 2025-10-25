Siete de los diez puntos más lluviosos de España esta madrugada son de Castilla y León Encabeza la lista Aldeanueva de Serrezuela (Segovia), con 22,8 milímetros acumulados hasta las 7:00 horas

La Gaceta Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 13:12

Castilla y León ha sido esta madrugada la comunidad más afectada por las precipitaciones, con siete de las diez estaciones meteorológicas que más lluvia han registrado en toda España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Encabeza la lista Aldeanueva de Serrezuela (Segovia), con 22,8 milímetros acumulados hasta las 7:00 horas. Le siguen varios puntos de la provincia de Soria, donde la lluvia ha caído con intensidad durante la noche: Burgo de Osma (16,4 mm), Lubia (13,8 mm), Almazul (10,8 mm), Morón de Almazán (10,8 mm) y Liceras (10,4 mm). También en Castilla y León, Rueda (Valladolid) ha registrado 9,6 mm hasta las 10:00 horas.

Fuera de la comunidad, destacan las estaciones de La Pobla de Cérvoles (Lleida) con 11,4 mm, Torla-Ordesa (Huesca) con 10,2 mm y El Soleràs (Lleida) con 9,6 mm.

Las precipitaciones han sido generalizadas en buena parte del norte y centro peninsular, aunque la mayor concentración de lluvia se ha dado en el este de Castilla y León, especialmente en la provincia de Soria, donde varios municipios han superado los 10 milímetros en pocas horas.

Este sábado, toda la provincia de Salamanca permanece bajo aviso amarillo por lluvias intensas y la mañana en la capital ha estado marcada por las precipitaciones.