Santiago Abascal: “Confío en la palabra de Mañueco”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves a la dirección nacional del PP de querer poner un “nuevo cordón sanitario” contra su partido y de buscar la ruptura del Gobierno que ambas formaciones comparten en Castilla y León y que preside Alfonso Fernández Mañueco.

En declaraciones ante el Tribunal Constitucional donde ha acudido a poner un recurso contra la ley de Memoria Democrática, Abascal se ha pronunciado en estos términos al hilo de la polémica surgida tras el anuncio de medidas antiaborto por parte del vicepresidente de Castilla y León y líder de Vox en esa comunidad, Juan García-Gallardo.

Preguntado sobre si Vox saldrá de ese bipartito si ese protocolo finalmente no se aplica, Abascal ha resaltado que hay “mucha gente interesada” en que ese Gobierno “se rompa” y en que “el acuerdo entre PP y Vox sea imposible”.

“No me voy a poner en ninguna hipótesis de ruptura, nuestra voluntad es seguir manteniendo el Gobierno y exigiendo el mantenimiento de los acuerdos. No me voy a poner en esa hipótesis que busca la izquierda y que probablemente busca la dirección nacional del PP”, ha deslizado.