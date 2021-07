Restricciones en el ocio nocturno en Castilla y León: sin barras y pistas de baile y el horario de cierre se adelanta a las 2

Las pistas de baile y las barras de los locales de ocio nocturno de Castilla y León tendrán que volver a cerrar. Menos de un mes después de la reapertura de sus interiores, las discotecas, pubs y bares de copas sufrirán de nuevo medidas restrictivas a consecuencia del meteórico aumento de los contagios de coronavirus entre la población joven. Así lo ha decidido este jueves el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, ha asegurado que las discotecas y salas de fiesta no podrán superar desde este viernes 1/3 de aforo. Concretamente en pubs, karaokes, bares especiales y otros no se podrá superar el 75% del aforo en mesas en las salas de hasta 40 clientes y del 50% en las salas de más de 40 clientes. No se permitirá el uso de las pistas de baile y, centro del local, no se podrá efectuar consumo en barra o de pie. Solo será posible hacerlo sentado en una mesa mientras no superen las diez personas en cada una de ellas. Además se establece como horario de cierre de estos establecimientos las 2 de la madrugada, aunque no será posible que se admitan nuevos clientes más allá de la 1:00 horas.

Las restricciones también se aplicarán en las peñas, que deberán cerrar sus puertas. Se trata de una medida que también se aplicó en agosto de 2020 cuando los contagios empezaban a crecer. El objetivo es que los jóvenes no se reúnan en estos espacios cerrados aprovechando las fiestas patronales de los diferentes municipios. Precisamente este jueves, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha remitido una carta a los alcaldes de la Región recomendando que no celebren actos multitudinarios con motivo de las fiestas y, los que se hagan, permitan que el público esté sentado y cumpliendo todas las medidas de seguridad.

Estas medidas que intentarán frenar el aumento de los contagios, que estarán en vigor durante los próximos 15 días, no afectarán al resto de la hostelería. Francisco Igea ya aseguró esta misma se las medidas a aplicar serían “quirúrgicas” para no dañar a economía y a los sectores que han sufrido las peores consecuencias de esta crisis. Las nuevas restricciones llegan un día después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se lavara las manos en el Consejo Interterritorial de Salud y dejara una vez más en manos de las comunidades autonómas.

Igea ha asegurado que se teme que el ocio se desplaza de los locales de copas a otros puntos, por eso pide la “máxima colaboración” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.