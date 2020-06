Querella contra la Diputación de Valladolid por colgar la bandera arcoiris en el Palacio de Pimentel

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, por haber colgado la bandera LGTBi en la fachada de la sede de la institución provincial, en el Palacio de Pimentel.

Así lo ha asegurado esta asociación en un comunicado recogido por Europa Press donde Abogados Cristianos ha informado de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Valladolid ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas y que obliga a la Diputación de Valladolid a retirar la bandera LGTBi colgada en su fachada, aunque la enseña fue retirada la pasada noche.

La organización de juristas ha presentado además una querella por prevaricación contra Conrado íscar, por colgar la bandera arco iris en contra de lo que dicta el Tribunal Supremo lo que ha llevado a la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, a pedir su dimisión al tiempo que ha anunciado que en los tribunales pedirán "su inhabilitación".

Al respecto, Castellanos ha asegurado que "si no es capaz de cumplir una sentencia del Supremo, es que no está capacitado para ser presidente de una Diputación como la de Valladolid" y ha recordado que una sentencia reciente del Alto Tribunal prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos.