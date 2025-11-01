Un punto de Salamanca lidera el frío en Castilla y León este sábado con rachas de viento de más de 100 km/h La AEMET mantiene el aviso amarillo por lluvias en el Sistema Central hasta las 22:00 horas

Varias personas, protegiéndose del aire, del frío y de la lluvia en el centro de Salamanca.

Elena Martín Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:59

La madrugada de este sábado, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, ha dejado un marcado 'ambiente invernal' en Castilla y León, con bajas temperaturas, fuertes rachas de viento y lluvias persistentes, especialmente en la provincia de Salamanca, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos los avisos amarillos por lluvias durante toda la jornada.

Epicentro del frío... y del viento

La estación de esquí de La Covatilla, en el término municipal de La Hoya (Salamanca), ha sido el punto más frío de la Comunidad, con una temperatura mínima de 6,4ºC registrada a las 4:20 horas, según los datos de la AEMET.

Tras este registro, las temperaturas más bajas se han medido en Ucero (Soria), con 6,5ºC a las 5:10 horas; Velilla del Río Carrión, en Camporredondo de Alba (Palencia), con 6,6ºC a las 5:00; la estación de esquí de La Pinilla (Segovia), con 6,6ºC a las 6:30; y el Pico Cotorra, en el Parque Nacional de los Picos de Europa (León), con 7,5ºC a las 5:00 horas.

El viento también ha sido protagonista en una madrugada marcada por las inclemencias meteorológicas. En La Covatilla, las rachas han alcanzado los 107 kilómetros por hora a las 4:50, el valor más alto de la Comunidad. Le siguen La Pinilla, con 87 km/h; Velilla del Río Carrión, con 82 km/h; Cervera de Pisuerga, con 72 km/h; y El Maíllo, con 67 km/h.

En la provincia salmantina, se han registrado también rachas de 60 km/h a medianoche en La Covatilla, 43 km/h en El Maíllo a las 2:30 horas, y 41 km/h en Pedrosillo de los Aires a las 3:30, lo que refleja una madrugada de fuerte viento en amplias zonas del territorio.

La lluvia vuelve a 'concentrarse' en Salamanca

Las precipitaciones también han sido abundantes durante la noche y primeras horas del sábado, situando de nuevo a Salamanca como la provincia más lluviosa de Castilla y León.

En Bañobárez, se han acumulado 24 litros por metro cuadrado a las 6:00 horas; en Villarino, 18,8 litros a las 5:00; y en Saelices El Chico, 17,6 litros a las 7:30 horas.

Aviso amarillo por lluvias en toda la provincia

La AEMET ha activado para hoy avisos amarillos por lluvias en toda la provincia de Salamanca, con una previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la Meseta, y hasta 60 litros en el Sistema Central, especialmente en zonas de montaña como la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia.

La probabilidad de lluvia oscila entre el 40% y el 70%, concentrándose sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde, antes de remitir ligeramente hacia el final del día.

Un arranque de noviembre marcado por el tiempo 'invernal'

El inicio del mes de noviembre llega así con un descenso térmico generalizado, vientos intensos y precipitaciones destacadas, en una jornada típicamente otoñal que deja a Salamanca y al conjunto de Castilla y León bajo la influencia de una masa de aire húmedo y frío procedente del Atlántico.

Las previsiones apuntan a que este episodio de inestabilidad continuará durante todo el fin de semana, con temperaturas en descenso y lluvias que podrían mantenerse, de forma más débil, en el oeste de la Comunidad.